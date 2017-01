Gästesieg bei 2. Hallen-Cup-Serie des FC Elbaue Torgau für C-Junioren

Fussball. Zehn C-Juniorenteams aus der Region spielten am Sonntagnachmittag in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm (SaW) um den Turniersieg des Sponsors Stadtwerke Torgau.

Aus einem sehr fairen und freundschaftlichen Turnier ragte mit dem FSV Krostitz aus der Landesklasse Nord eine Mannschaft heraus, die letztlich als Favorit diese 22. Auflage des Elbaue-Hallen-Cups verdient gewann. Das Besondere an dieser Leistung war, dass es die Krostitzer schafften, in allen sechs Turnierspielen einschließlich dem Finale, alle ihre Spiele ohne ein einziges Gegentor zu gewinnen. Respekt und Glückwunsch zu dieser nicht alltäglichen Leistung.



Der Gastgeber SpG Elbaue Torgau/Belgern (Nordsachsenliga) spielte im Rahmen der Möglichkeiten ein sehr gutes Turnier und musste sich erst im Halbfinale (0:1) dem späteren Turniersieger aus Krostitz geschlagen geben. Im kleinen Finale gelang den Schützlingen von Trainer David Schrinner, gegen den SV Merkwitz ein 1:0-Sieg und sich somit mit dem 3. Platz zu belohnen.



Ergebnisse – Vorrundengruppe A: Krostitz – Blau-Weiß Leipzig 3:0, Lok Nordost – Naundorf/Zschepplin 1:2, Blau-Weiß Leipzig – Coswig/Weinböhla 0:1, Naundorf/Zschepplin – Krostitz 0:1, Coswig/Weinböhla – Lok Nordost 2:0, Blau-Weiß Leipzig – Naundorf/Zschepplin 0:2, Krostitz – Lok Nordost 2:0, Naundorf/Zschepplin – Coswig/Weinböhla 0:0, Lok Nordost – Blau-Weiß Leipzig 2:0, Coswig/Weinböhla – Krostitz 0:1

Vorrundengruppe B: Merkwitz – Rotation Leipzig 2:0, Doberschütz – Thekla/Plaußig 1:2, Rotation Leipzig – Elbaue Torgau/Belgern 0:1, Thekla/Plaußig – Merkwitz 0:3, Elbaue Torgau/Belgern – Doberschütz 3:1, Rotation Leipzig – Thekla/Plaußig 2:2, Merkwitz – Doberschütz 4:0, Thekla/Plaußig – Elbaue Torgau/Belgern 1:4, Doberschütz – Rotation Leipzig 1:1, Elbaue Torgau/Belgern – Merkwitz 1:1;

Halbfinalspiele: Krostitz – Elbaue Torgau/Belgern 1:0, Merkwitz – Naundorf/Zschepplin 0:2

um Platz 9: Blau-Weiß Leipzig – Doberschütz 2:0

um Platz 7: Lok Nordost – Rotation Leipzig 4:3 nach 9m (2:2)

um Platz 5: Coswig/Weinböhla – Thekla 3:0

um Platz 3: Elbaue Torgau/Belgern – Merkwitz 1:0

Finale: Krostitz – Naundorf/Zschepplin 1:0

Endstand:

1. FSV Krostitz

2. SpG Naundorf/Zschepplin

3. SpG Elbaue Torgau/Belgern

04. SV Merkwitz

05. SpG Coswig/Weinböhla

06. SpG Thekla/Plaußig

07. SV Lok Leipzig Nordost

08. SG Rotation 1950 Leipzig

09. VfK Blau-Weiß 1892 Leipzig

10. SpG Doberschütz/Strelln



Sonderpokal für „Bester Torhüter“: Moritz Heidrich (Lok Nordost)

Sonderpokal für „Bester Torschütze“: Tom Gründling (FSV Krostitz) – 4 Tore

Elbaue Torgau/Belgern: S. Kaufmann (2), A. Gulde (3), M. Toth (3), L. Niemz (1), L. Deger (1), M. Klein, L. Küster ;

Doberschütz/Strelln mit: J. Schumacher, M. Czech, J. Dittmann, N. Weck (1), B. Hass, P. Winkler, J. Hauptmann, H. Damisch, A. Wiesner, M. Kötz (1)