Gästesiege beim Nachwuchscup

Sportschießen. Bereits zum 11. Mal veranstaltete der Schießsportclub Neiden 1997 den Sparkassen-Juniorencup in den Disziplinen Wurfscheibe Trap und Skeet. Die diesjährige Auflage des Turnier fand am 8. April auf dem Areal am Österreicher in Neiden statt.

Der Wettkampf ist unumstritten einer der größten Höhepunkte im Veranstaltungskalender des SSC Neiden. Insgesamt hatten bis zum Meldeschluss 21 Sportschützen aus dem gesamten Bundesgebiet ihre Teilnahme angemeldet und gingen letztlich auch an den Start. Bereits am Freitag herrschte ein reges Treiben auf dem SSCN-Gelände, denn der angebotene Trainingstag wurde von zahlreichen Teilnehmern nochmals intensiv genutzt, um in den Wettkampfmodus zu kommen.

Tags darauf, sprich am Samstag fiel dann um 8.30 Uhr der erste Wettkampfschuss zum Sparkassen-Juniorencup 2017. Es wurden drei Serien mit insgesamt 75 Wurfscheiben Trap und Skeet geschossen. Die Farben des SSC Neiden wurden durch die Nachwuchsschützen Jill Kriegel, Lara Ehlich und Jeremy Hoffmann vertreten.

Jeremy Hoffmann trat in der Disziplin Skeet an und erreichte mit 38 getroffenen Tontauben den 5. Rang. Die beiden weiblichen SSCN-Starter Jill Kriegel und Lara Ehlich traten in der Disziplin Trap an. J. Kriegel konnte sich mit 50 Treffern den 3. Platz sichern. L. Ehlich hingegen lag nur drei Treffer zurück und wurde letztlich Fünfte. Das zeigt einmal mehr wie knapp der Ausgang eines Wettkampfes entschieden werden kann.

Mit der Siegerehrung durch die Repräsentanten der Sparkasse Leipzig, dem Sonderpreis für das beste Nachwuchstalent sowie einem gemeinsamen Abendessen endete der erfolgreiche Wettkampftag. Das beste Nachwuchstalent kam in diesem Jahr vom SJSV Großdobritz und sicherte sich einen Sonderpreis der Sparkasse Leipzig.

