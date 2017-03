Gassi-Beutel zum Mitnehmen

Gute Nachricht für Hugo, Basti und Co.: Für Torgaus bellende Vierbeiner liegen mittlerweile in den Geschäften der Kreisstadt zahlreiche Hundekot-Tüten parat.

Torgau. Gute Nachricht für Hugo, Basti und Co.: Für Torgaus bellende Vierbeiner liegen mittlerweile in den Geschäften der Kreisstadt zahlreiche Hundekot-Tüten parat. Nun liegt es an Herrchen oder Frauchen, diese bei „dringenden Geschäften“ auch in Anspruch zu nehmen. Für Angela Deutrich und Eberhard Sowa eine Frage der Selbstverständlichkeit. Zwar haben beide auf den Gassi-Runden fast immer ein Tütchen dabei, doch greifen sie auch gerne einmal auf die von der Stadt zur Verfügung gestellten Plastikbehältnisse zurück.



Dazu sei nach Angabe von Rathaussprecher René Fischer bemerkt, dass es in den Geschäften lediglich eine Notversorgung mit den Beuteln (max. 10 Stück) geben kann. Bei größerem Bedarf (max. 100 Stück) sollte der Hundebesitzer ins Rathaus kommen. Dort sind die Gassi-Beutel an der Pforte sowie im Bürgerbüro erhältlich.