Gaudi, Spaß und Berufung

Lichtathletik/Vereinsleben. Zu ihrem traditionellen Jahresabschluss kamen etwa 90 Sportler und Betreuer sowie viele Eltern und Geschwister am vergangen Freitag in die Sporthalle des Johann- Walther-Gymnasium.

Lichtathletik/Vereinsleben. Zu ihrem traditionellen Jahresabschluss kamen etwa 90 Sportler und Betreuer sowie viele Eltern und Geschwister am vergangen Freitag in die Sporthalle des Johann- Walther-Gymnasium, um das Trainings- und Wettkampfjahr des Sparkassen- Leichtathletik-Teams gemeinsam ausklingen zu lassen.

In diesem Jahr hatten sich die Verantwortlichen der Abteilung etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mit dem Kinder-und Jugendeventservice Injoy-Sports aus Fuchshain wurde ein professioneller Veranstalter für den Weihnachts-Staffelwettbewerb engagiert. Alle jüngeren Sportler traten in fünf gemischten Teams auf einem vielseitigen Staffelparkour gegeneinander an. Immer wieder wurden neue, tolle Wettbewerbe zusammengestellt und die Mannschaften kämpften begeistert um jeden Punkt. Mit viel Fun und Action wurden die Weihnachtsstaffeln 2016 zu einem unvergesslichen Erlebnis für Groß und Klein.



Die älteren Athleten U16-U20 konnten, unter Leitung von Trainer Andreas Garack, ihr spielerisches Können im Unihockey und Volleyball unter Beweis stellen, bevor es zum Abschluss noch ein Gruppenfoto, die offizielle Landeskader-Ehrung sowie die Verabschiedung von SSV-Leistungsträgern gab.

www.ssv1952torgau.de