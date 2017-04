Gebühren-Problem erhitzt weiter die Gemüter

Dommitzsch. Nachdem am vergangenen Dienstag eine öffentliche Verbandsversammlung des AZV Dommitzsch angekündigt war, meldeten sich gestern frustrierte Einwohner in der Redaktion, die von der Sitzung ausgeschlossen wurden. TZ fragte bei Bürgermeisterin Heike Karau, gleichzeitig Verbandsvorsitzende, nach:



TZ: Ist es richtig, dass nicht alle Bürger an der Informationsveranstaltung teilnehmen durften? Es hieß, rund 70 Personen wurden wieder weggeschickt?

H. Karau: Das ist richtig. Es hatten im Saal des Feuerwehrgebäudes schon rund 140 Einwohner Platz genommen und das ist die oberste Grenze. Mehr passen nicht hinein. Wir haben leider in der Stadt keine größeren Räumlichkeiten, die eine solche Menge fassen. Das Problem war, dass mit jedem Widerspruchsbescheid für Gebühren, der beim AZV einging, zugleich auf die Infoveranstaltung verwiesen wurde. Gleichzeitig zeigten auch viele andere Bürger Interesse, nachdem die Sitzung bekannt gemacht wurde.



Wie geht es nun weiter? Haben die betroffenen Leute einfach „Pech gehabt“ und das war´s?

Selbstverständlich nicht. Wir werden auf jeden Fall eine zweite Informationsveranstaltung folgen lassen. Dazu steht inzwischen der 26. April fest – um 18 Uhr wieder im Feuerwehrgerätehaus. Auch diesmal wird Hr. Schmidt von der Steuerkanzlei Leipzig als Experte mit anwesend sein. In erster Linie ist das Angebot für jene gedacht, die gestern keinen Platz gefunden haben.



Das Gebühren-Problem birgt ja reichlich Brisanz. Viele AZV-Kunden sind empört, dass sie jetzt so viel mehr bezahlen sollen?

Es sind, wie schon in der TZ dargelegt, in der Vergangenheit viele Fehler passiert, die sich nicht rückgängig machen lassen. Wir müssen aber nun nach vorne blicken. Es dauert seine Zeit, die vielen Probleme zu lösen. Selbst eine Angliederung an einen anderen Zweckverband würde das Dilemma nicht aus der Welt schaffen. Dazu bräuchten wir auch erst einmal einen Partner, der uns übernehmen will. Herr Schmidt hat unter anderem eine Gebührenkalkulation vorgestellt und erläutert, wie man einen Gebührenbescheid lesen kann. Es gab Fragen, aber vor allem viele Statements von Bürgern.