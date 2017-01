Gefahrenquelle Holzofen

Nordsachsen. Zwar befinden sich die Ermittlungen noch in vollem Gange, Beweise für ein Gewaltverbrechen liegen jedoch nicht vor. Und auch die genaue Todesursache der sechs Jugendlichen ist noch nicht genau geklärt. Zwar wird hier erst die Obduktion der Leichen Licht ins Dunkel bringen, einige Spekulationen gibt es jedoch bereits. So soll nach Polizeiangaben während der Party ein Holzofen in Betrieb gewesen sein, welcher möglicherweise zu einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung geführt haben könnte.



Doch wie hoch ist eigentlich das Risiko, durch Probleme mit einem Holzofen oder auch einem Kamin einen solch hohen Ausstoß von Kohlenstoffmonoxid zu erreichen, dass es zu einer Vergiftung führen kann? Die Torgauer Zeitung sprach mit Frank Dörschmann, dem stellvertretenden Kreisbrandmeister im Bereich Torgau, sowie Jens Beilschmidt, Schornsteinfegermeister aus Schildau.



Besonders in ländlichen Gebieten bleibt der Trend von Holzöfen immer weiter bestehen. Oftmals als Zusatzvariante zur normalen Gas- oder Ölheizung angeschafft, birgt ein mit Holz betriebener Ofen oder Kamin mehr die Gefahr eines Brandes als die einer tatsächlichen Kohlenstoffmonoxidvergiftung, wie Frank Dörschmann aufklärt. So kann es durch fremde Zusatzstoffe im Brennmaterial schnell zu einer so genannten Versottung des Schornsteins kommen, bei der sich giftige Gase innerhalb des Schachtes bilden und zu Schornsteinbränden führen können. „Erst letzten Sonnabend gab es so einen Fall in Melpitz. Ein Fall von Kohlenstoffmonoxidvergiftung allerdings, die hatten wir noch kein einziges Mal im Bezirk, seit ich mich erinnern kann.“ Dies liege in erster Linie daran, dass die Produktion von Kohlenstoffmonoxid lediglich in geschlossenen Räumen ohne eine Möglichkeit des Sauerstoffaustauschs zustande komme. Würde man sich ordentlich an die Betriebsanleitung des Ofens halten, betrüge die Wahrscheinlichkeit einer solchen Vergiftung gleich null, klärt der Kreisbrandmeister auf.



Nichtsdestotrotz warnt Schornsteinfegermeister Jens Beilschmidt davor, die Verantwortung eines solchen Holzofens oder auch eines Kamins auf die zu leichte Schulter zu nehmen. Dabei gibt es besonders eine große Gefahr: Der bei einem normalen Feuer entstehende Rauch ist deutlich sichtbar und beißend, sodass man sofort darauf reagieren kann. Das Gefährliche an einem Holzfeuer ist das Glutbett, welches auch nach dem eigentlichen Feuer noch weiterglimmt und bei fehlender Belüftung den Sauerstoff verbrennt. Dabei entsteht dann das hochgradig giftige Kohlenstoffmonoxid, welches aufgrund seiner Farb- und Geruchslosigkeit auch schwer entdeckt werden kann. Irgendwann wird man durch den Mangel an Sauerstoff müde und wird dann bewusstlos. Begünstigt wird dieser Effekt durch die immer besser werdende Isolation beim Häuserbau. Bei geschlossenen Fenstern und Türen kann so kein geregelter Sauerstoffaustausch stattfinde wodurch die Produktion des giftigen Kohlenstoffgases begünstigt wird.



„Natürlich braucht man für jede Feuerstelle, ob im Haus oder in einer Gartenlaube, eine offizielle Genehmigung“, erklärt Jens Beilschmidt. „Doch das alles wirklich immer zu kontrollieren, ist natürlich unmöglich. Besonders bei irgendwelchen Gartenlauben ab vom Schuss, ist es enorm schwierig einen Überblick zu behalten.“ Daher ist es für den Schornsteinfeger und Energieberater enorm wichtig, immer präsent zu sein und die Leute über die möglichen Gefahren der Heizgeräte aufzuklären. „Manchmal reicht schon ein neues Fenster, welches dann besser isoliert, um den Sauerstoffaustausch kritisch zu beeinflussen.“ Sein Tipp: Beim Einbau einer Heizungsanlage, egal ob Holz-, Öl- oder Gasofen, immer gut über die Gefahren informieren, die Wartung der Anlagen gut im Blick behalten und am Ende lieber einmal zu viel als einmal zu wenig den Experten konsultieren