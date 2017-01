Geld für Frei-Voliere im Arzberger Tierheim

Arzberg. Groß war die Freude neulich im Tierheim Arzberg, als sich eine kleine Gruppe von Tierfreunden zu einer Spendenübergabe angemeldet hatte. Reiko Mahler aus Bad Liebenwerda (Elbe-Elster-Kreis) sammelt jedes Jahr Geld für soziale Projekte. Unter anderem war er dazu auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Liebenwerda präsent, klopfte aber auch bei Freunden, Bekannten und Firmen in seinem privaten Umfeld an die Tür.

Dieses Mal entschied sich der Brandenburger dafür, den Tierschutz finanziell zu unterstützen und wählte zwei Vereine der Region aus, die im Dezember in den Genuss der Spende kamen. So konnte auch der Tierschutzverein Arzberg mit dem hiesigen Tierheim profitieren. „Herr Mahler hat vor einigen Jahren mal bei uns einen jungen Kater geholt und sich jetzt wieder an uns erinnert“, freute sich Vera M. Besler, Chefin vom Tierschutzverein. Er kam mit Familienmitgliedern und einem Freund vorbei. „Das Geld werden wir für den Bau einer neuen Frei-Voliere verwenden. Wir haben auch von der Raiffeisenbank 200 Euro erhalten. Auch das fließt mit ein“, so die Chefin.