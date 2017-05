Geldeinlagen sicher - Filialen bleiben

Ihre Zusage: „Ihre Gelder sind doppelt sicher, einmal durch Frau Merkels Zusage zur Einlagensicherung und dann durch das Sicherungsnetz der Volks- und Raiffeisenbanken!“

Sybille Rasenberger erläuterte umfassend und anschaulich, mit Fakten und Zahlen untersetzt, die Gründe für die Fusion. „Wir sind 27 Jahre als Raiffeisenbank Torgau ohne Sanierung erfolgreich gewesen, können stolz auf unsere Entwicklung sein“, machte sie klar. Doch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank, die gesamte Bankenregulatorik und nicht zuletzt die Bevölkerungsentwicklung und ständig steigende Kosten zwingen zu neuen Überlegungen. Einzig sinnvoller Weg ist eine Fusion Dabei sollen bestehende Arbeitsplätze und das aktuelle Filialnetz erhalten bleiben. Das sei mit dem Partner Leipziger Volksbank gewährleistet. Auch die bisher tätigen persönlichen Berater bleiben den Kunden zum größten Teil erhalten.

Fakt ist, dass neue Kontonummern notwendig werden. Der Umtausch der EC-Karten erfolgt kostenlos. Vorstandskollege Guido Jüttner zeigte nachfolgend die Vorteile der Verschmelzung auf. Dazu gehören ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, die persönliche Betreuung vor Ort, die Spezialisierung bei komplexen Aufgaben und die Sicherung der Dividendenfähigkeit (für 2016 soll es 2,5 Prozent geben). Die bisherige Hauptstelle in der Kurstraße bleibt als Beratungscenter bestehen. Die Filiale in Schildau erfährt sogar einen Ausbau zum Beratungscenter. Alle anderen Filialen werden in der gewohnten Art fortgeführt.

In der Generalversammlung am 21. Juni werden die Mitglieder der Raiffeisenbank über die Fusion entscheiden. Die technische Zusammenführung beider Banken ist für den 14. Oktober geplant. Bevor es in die Fragestunde ging, stellten die drei Vorstände der Leipziger Volksbank, Thomas Auerswald, Christoph Kothe und Andreas Woda die Genossenschaftsbank anschaulich vor. Im Saal war deutlich zu spüren, dass die Zahlen und Fakten bis hin zur künftigen Vereinsunterstützung beeindruckten bzw. überzeugten.

Walter Kuhne aus Werdau fragte trotzdem noch mal nach, wie die Kontoführung für Vereine künftig geregelt wird. Jutta Lehmann aus Weidenhain zeigte sich sehr unzufrieden mit dem Wegfall des SB-Standortes in Süptitz (Eigentümer ist hier die Sparkasse). Alle Erklärungsversuche sorgten nicht für Zufriedenheit bei ihr, sodass Guido Jüttner nach Veranstaltungsende mit ihr noch ein ausführliches Gespräch suchte.

Weitere Fragen gab es zur Einlagensicherung und zum Online-Banking. Dabei kam das Problem des fehlenden schnellen Internets in vielen Orten zur Sprache. Hier hakte Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth (sie war als Gast und Mitglied anwesend) ein. „Ich lade Sie gern zur nächsten Stadtratsitzung am 10. Mai um 17 Uhr in das Rathaus Torgau ein. Dort wird der Beauftragte des Landratsamtes zum Breitbandausbau in Nordsachsen berichten“, sagte sie.

Am Ende der zweieinhalbstündigen Veranstaltung ab es viel Beifall und ein abendliches Büfett.