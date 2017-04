Gelungener Start und viel Willen

Torgau. Vor den Cafés wurden die Tische und Stühle abgetrocknet, die Eisverkäufer hatten Hochkonjunktur, auf dem Marktplatz wimmelte es von Menschen. Zwischen 13 und 14 Uhr meinte es Petrus am Ostersonntag besonders gut und bescherte der Großen Kreisstadt ein Stündchen Frühling.

Und genau dieses Stündchen Frühling brauchten die Organisatoren und Teilnehmer der 6. Torgauer Ausfahrt, um ihre Aktion erfolgreich in die Spur zu bringen. Sauber aufgereiht präsentierte sich ein knappes Dutzend vierrädriger Old- und vor allem Youngtimer, dazu kamen etwa doppelt so viele mal mehr, mal weniger historische Zweiräder.

Dazwischen standen Piloten und Schaulustige – diskutierten, fachsimpelten, fotografierten und/oder hatten einfach nur Spaß daran, mal wieder die Gefährte aus der Nähe zu sehen, deren Präsenz auf Torgaus Straßen für viele zum Erinnerungsschatz einer unbekümmerten Jugend gehörte.

Zur Optik gesellten sich kurz vor 14 Uhr dann auch noch Akustik und der typische Zweitaktergeruch, als sich die Gruppe auf den Weg in Richtung Wittenberg machte. Philipp Fritzsche, einer der drei Organisatoren, hatte zuvor die Teilnehmer über die Route informiert und darüber, dass man zwar zusammen, jeder aber für sich fahre. Ziel war, wie sollte es im Reformationsjahr anders sein, Wittenberg.

Und während auf dem Hinweg die Torgauer Brücke zur Elbequerung dienen sollte, war geplant, auf dem Rückweg die Fähre Pretzsch zu nutzen. Alles in allem eine schöne Strecke – in Anbetracht der Wetterkapriolen des Sonntags jedoch vor allem für die Zweiradpiloten ein sehr ambitioniertes Vorhaben, das sie mit viel Willen zum Durchhalten angingen. Doch es hielten nicht alle durch und auf der Rückfahrt löste sich die Ausfahrt in Pretzsch mehr oder weniger auf.

Mit Blick auf die tolle Atmosphäre auf dem Torgauer Markt am Nachmittag sollte das aber kein Grund dafür sein, dass es auch 2018 eine Torgauer Ausfahrt geben wird.