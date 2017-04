Gemeindekasse wird geschont

TZ: In dieser Woche gab es freudige Gesichter in der Gemeindeverwaltung Beilrode. Warum genau?

R. Vetter: Grund dafür sind zwei Zuwendungsbescheide vom Landratsamt Nordsachsen aus dem Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen 2017 „Lieblingsplätze für alle“. „Wir freuen uns sehr, dass von insgesamt drei beantragten Projekten immerhin zwei Projekte mit einer vollständigen Projektförderung bewilligt wurden.

Können Sie die Vorhaben noch genauer beschreiben?

In Rosenfeld erfolgt am Dorfgemeinschaftshaus (Alter Konsum) im Eingangsbereich die Anschaffung einer mobilen Rollstuhlrampe. Am Sportlerheim Beilrode wird ebenso in diesem Jahr eine behindertengerechte Rampe angebaut und somit Barrierefreiheit geschaffen.

Wie hoch sind die Kosten? Welchen Betrag muss die Gemeinde aufbringen?

Beide Projekte haben einen Gesamtkostenumfang von über 27 000 Euro und werden zu 100 Prozent vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz gefördert. Das heißt also, dass die Gemeindekasse geschont wird.