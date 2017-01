Gemeinderat gibt Versprechen ab

Weidenhain/Süptitz. Um nun auch ganz gewiss in den Genuss der Fördermittel aus dem „Brücken in die Zukunft“-Programm zu kommen, erfüllten die Dreiheider Gemeinderäte unlängst dem Landratsamt noch einen Wunsch.

Weidenhain/Süptitz. Um nun auch ganz gewiss in den Genuss der Fördermittel aus dem „Brücken in die Zukunft“-Programm zu kommen, erfüllten die Dreiheider Gemeinderäte unlängst dem Landratsamt noch einen Wunsch: Weil noch kein Haushaltsbeschluss vorliegt, fasste man einstimmig und ohne jedwede Diskussion einen sogenannten Selbstbindungsbeschluss. Dies ist nichts anderes als das Versprechen, das bereitgestellte Geld auch tatsächlich für eine beantragte Baumaßnahme einzusetzen.

Und diese ist nicht von ungefähr: Für 60 000 Euro Gesamtkosten will die Gemeinde Dreiheide das Dach der Weidenhainer Grundschule sanieren. Nach Angabe von Bürgermeister Wolfgang Sarembe laufen hierfür die planerischen Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Bürgermeister geht davon aus, dass – sofern alles mit der Freigabe der Gelder klappt – sogar schon im kommenden Frühjahr gebaut werden könnte.

Gebaut werden soll übrigens auch an anderer Stelle. In Süptitz. Die Kapazität der dortigen Kindertagesstätte bedarf dringend einer Erweiterung. Ausführliches zu diesem Bauvorhaben folgt.