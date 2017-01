Gemeinsam ein Netzwerk für die Jugend schaffen

Torgau. Noch nicht einmal ein Monat ist es her, dass sie sich gegründet haben, inzwischen geht es bereits richtig zur Sache beim Jugendteam Torgau. Angefangen mit gerade einmal drei Leuten, umfasst das Team mittlerweile neun junge Menschen, welche sich für das Leben in Torgau und der Region engagieren wollen. Wir schreiben den 2. Januar 2017.

Lediglich mit den Worten: „Halli Hallo! Bald werdet Ihr erfahren, was es mit dem Jugendteam Torgau auf sich hat, aber vorerst brauchen wir jede Menge Likes für die Seite,“ machte eine Seite in dem sozialen Netzwerk die Runde. Zu diesem Zeitpunkt mit nichts weiter als zwei Bildern bestückt, konnte diese Seite innerhalb der ersten zwölf Stunden bereits 50 Gefällt-Mir-Angaben sammeln, diese hatten sich am nächsten Tag sogar noch einmal verdoppelt. Was das Jugendteam, wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Doch die Auflösung des Rätsels ließ nicht lange auf sich warten und so wurde nach einer Woche das Geheimnis gelüftet.

Wie der Name schon sagt, ist das Jugendteam Torgau eine Gruppe junger Torgauer, welche es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Stadt für seine Jugend noch ein Stückchen lebendiger zu gestalten. Dieses Ziel wollen sie mithilfe eines Jugendnetzwerkes erreichen, welches sie im Laufe der Zeit ausbauen möchten. Und auch die ersten Schritte in diese Richtung wurden bereits vollführt. So setzte sich Christina Gaudlitz, Gründerin des Torgauer Jugendteams, unter anderem bereits mit dem Kreisschülerrat Nordsachsen zusammen, um mit dessen Hilfe die Vernetzung der Jugend in der Region voranzutreiben.

Besonders in Sachen Onlinepräsenz legt sich das Jugendteam momentan voll ins Zeug. Die Facebookseite findet regen Zuspruch und auch ein Website steht bereits in den Startlöchern. Um die Umsetzung kümmert sich die Gründerin Christina Gaudlitz höchstpersönlich. Die Fähigkeiten hierfür hat sie sich im Laufe der Zeit selbst beigebracht. „Ich wollte einfach nicht mehr von anderen und deren Arbeit abhängig sein,“ erklärt sie diesen Umstand. „Ich wollte selbst etwas auf die Beine stellen und dafür habe ich mir dann nach und nach alles angeeignet, was man für die Realisierung eines solchen Projektes benötigt, inklusive solch praktischer Eigenschaften wie das Bauen einer Website.“

Als nächster Punkt auf der Agenda des Jugendteams steht die Vorbereitung der Azubi-Expo in den Räumlichkeiten des Torgauer PEP. Hierbei ist es in erster Linie für das Rahmenprogramm zuständig, bei welchem auch die Kooperation mit dem Kreisschülerrat zum Tragen kommt. Und mit welchen Ideen und Aktionen das Jugendteam danach aufwartet, das bleibt noch eine Weile eine Überraschung.