Gemischte Gefühle bei Schildaus Volleyballerinnen

Volleyball. Am 1. Punktspieltag im neuen Jahr wollten die Damen des TSV 1862 Schildau II voll durchstarten – 2017 sollte mit zwei Siegen beginnen. Jedoch gelang ihnen dieses Vorhaben nicht im vollen Ausmaß. Trotz dicker Personaldecke konnten die Frauen aus der Gneisenaustadt nur einen Sieg einfahren. Unterstützt wurden sie dabei von Co-Trainer Mario Voigt, der den urlaubenden Dietmar Günther hervorragend vertrat.

TSV Schildau II – SV Reudnitz III 1:3

Hoch motiviert gingen die Schildauerinnen in das erste Spiel. Mit druckvollen Aufschlägen und Angriffen erspielten sie sich einen Punktestand von 9:0. Nach einer Auszeit der Reudnitzer wendete sich das Blatt. Die Gäste wachten auf und kämpften sich schnell an die Gneisenaustädterinnen heran. Es war ein Kopf-an-Kopfrennen. Die Mannschaften schenkten sich nichts. Am Ende bewiesen die Gäste aus Reudnitz mehr Nervenstärke und gewannen den ersten Satz (24:26).

Auch in der Folge blieb es eine nervöse Partie. Die Schildauerinnen agierten nicht kraftvoll genug. Annahmefehler und zu unplatzierte Angriffe führten dazu, dass die TSV-Sechs immer hinter dem Gegner zurück lag. Weder ein Zuspielerwechsel noch gut genommene Auszeiten konnten die Schildauerinnen aus ihrem Loch heraus holen und der zweite Satz endete 19:25.

Nun hieß es: Alles oder nichts. Trainer Voigt veränderte die Aufstellung. Zuspielerin N. John spielte nun Diagonalangriff und wurde von M. Brost auf ihrer herkömmlichen Position ersetzt. Die Schildauerinnen kamen in Fahrt. Die Annahmen wurden sicherer und die Mittelblockerinnen V. Steinert und M. Golubka zeigten sich von ihrer besten Seite. Jeder Pass wurde in einen Punkt verwandelt. Die Reudnitzer kamen nicht durch – der Block stand.

Die Außenangreiferinnen S. Hartig und C. John bewiesen Spielintelligenz mit gut platzierten Legern und Angriffen. Belohnt wurden die Schildauerinnen mit dem Satzsieg (25:18). An diesem Erfolg wollten die TSV-Damen nun anknüpfen. Leider schlichen sich Fehler in der Annahme ein. Dies führte zu einem schlechten Start in den Satz. Doch die Gneisenaustädterinnen kämpften sich mit harten Aufschlägen und variablen Angriffen wieder heran.

Ewige Spielzüge und kämpferischer Ehrgeiz beider Mannschaften machten diesen Satz zu einem Krimi. M. Brost überzeugte mit genauen Pässen, die von den Angreiferinnen optimal genutzt wurden. Dies führte zu einer soliden Führung (20:15). Nun nur noch den Sack zu machen war leichter gesagt als getan. Die Reudnitzerinnen holten ihre Reserven heraus und kämpften sich heran. Die Schildauerinnen konnten dem am Ende des Satzes nicht mehr Stand halten und verloren den Vierten 23:25 und damit auch das Match.



TSV Schildau II – Krostitzer SV 3:0

Neues Spiel, neues Glück. Die Schildauerinnen jagten die Gäste aus Krostitz regelrecht aus der Halle. Außenangreiferin J. Heinrich glänzte mit kraftvollen Angriffen und Libera T. Mehle leistete gute Abwehrarbeit. Bei ihrem ersten Einsatz überzeugte J. Steinert mit guter Annahme und sicheren Aufschlägen. Die TSV-Damen dominierten das Spiel. Sie ließen den Krostitzerinnen keine Chance auf den Sieg. (25:11; 25:15; 25:14)



Schildau mit:

C. John; V. Steinert; J. Steinert; J. Heinrich; T. Mehle; S. Hartig, M. Brost, M. Golubka; M. Naudszus, N. John