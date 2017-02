Generationenübergreifende Tradition

Am 11. November des abgelaufenen Jahres sind die Schildauer Karnevalisten in ihre 50. Saison gestartet. Der Faschings-Club hat über die Jahre mehrere Generationen vereinnahmt und die 5. Jahreszeit in der Geneisenaustadt salonfähig gemacht. Daraus entstanden viele Freundschaften, viele Geschichten. Einige davon greift die Torgauer Zeitung auf und schreibt sie in einer kleinen Serie nieder, um dem FCS auf diese Weise zum Jubiläum zu gratulieren. Nachdem zuletzt die Ur-Väter des Karnevals und der Nachwuchs im Fokus standen, werfen wir nun einen Blick auf zwei Faschingsfamilien.

Schildau. Fasching. Das hat in der heutigen Zeit auch viel mit Tradition zu tun. Tradition, die irgendwie übermittelt und weitergegeben werden muss. Am besten funktioniert das natürlich innerhalb der Familie. Glücklich schätzen können sich daher jene Vereine, in denen das möglich ist. Beim FCS gibt es gleich mehrere davon. So unter anderem die Petersohns und die Dürres.



Die Petersohns

Vera Petersohn, lange Jahre Kämmerin von Schildau, ist schon seit 1970 Mitglied im drei Jahre zuvor gegründeten Faschingsclub. Bis 2002 war Fasching eine Abteilung beim TSV Schildau, und weil die Zahlenspezialistin Schatzmeisterin bei den Sportlern war, verwaltete sie auch das Geld für die Narren. Das finanzielle Geschick scheint aber in der Familie zu liegen, denn mittlerweile kümmert sich Ehemann Reinhard – auch schon seit 1982 Mitglied – um die Geldgeschäfte.



Doch die Petersohns sind viel mehr im Fasching als reine Verwalter: „Ich wurde damals zunächst in die Funkengarde aufgenommen“, sagt Vera Petersohn. „Mein Mann begann beim 15. Fasching gleich als Kaiser im Elferrat“, staunt sie noch heute und legt dabei weitere Qualitäten an den Tag: „Halb geritten, halb gegangen – so hat alles angefangen“, lacht sie. Ihre eigene Karriere begann bei den Funken. „Meine Schwester war von Beginn an in der Funkengarde und mein Bruder Frank Elferratsmitglied und zwei Jahre zusammen mit seiner Frau Prinzenpaar.“ Schon der Vater ließ die Peitsche im Schildbürgerprogramm, sozusagen dem Vorgänger des Schildauer Faschings, knallen. „Wir haben es also in den Genen.“



Diese Gene hat sie offenbar auch weitervererbt. 1983 kam Vera Petersohn in die Muttigruppe. Die Voraussetzungen dafür sind klar: zwei Söhne, Ronny und Heiko. Die beiden sind zum 20. Faschingsjubiläum das erste Mal in Erscheinung getreten und als Faschingspolizisten im Einsatz gewesen. Da war Heiko, der jüngere, gerade mal sechs Jahre alt. „Wir hatten viel Spaß dabei und arbeiteten deshalb in den nächsten Jahren immer wieder in der Prinzengarde mit oder halfen beim Aufbau der Requisiten“, sagen die beiden unisono.



Für Heiko Petersohn ging es die Karriereleiter im FCS noch ein bisschen weiter rauf. 2011 und 2012 war er mit seiner Claudia, schon seit vielen Jahren in der Funkengarde, das Prinzenpaar; Anschließend wurden Heiko sowie auch Ronny in den Elferrat aufgenommen. Und mit Darline, Tochter des Ex-Prinzenpaares, steht auch schon die nächste Generation wieder in den Startlöchern. Oma Vera freut sich darüber besonders: „Sie tritt schon mit viel Elan bei den kleinen Fünkchen auf, ist eine richtige Partymaus und hat viel Spaß dabei.“



Die Dürres

Auch die Karriere von Sylke Dürre im FCS hat bei der kleinen Funkengarde begonnen. „Die Funken wurden damals noch zu Schulzeiten durch den Sportlehrer ausgesucht. Das war dann immer eine große Ehre, wenn man erwählt wurde“, sagt sie. Das war 1975 und damit der Beginn einer neuen Schildauer Faschingsdynastie. Mit ihrem heutigen Ehemann Dietmar bildete Sylke Dürre 1983 und das Jahr darauf das Prinzenpaar. „Verwandtschaft, die ebenfalls aktiv im FCS war, hatte uns damals dazu überredet“, erinnert sie sich. „Es war schon eine tolle Zeit damals. Wir haben unsere Kostüme selbst geschneidert, es hat viel Spaß gemacht, aus Nichts etwas zu machen.“ Dem kann Dietmar Dürre nur zustimmen. „Die Faschingszeit war immer etwas ganz besonderes: drei Wochenenden war der Saal immer voll, ohne Beziehungen kam man nicht mal an Karten“, denkt das Elferratsmitglied seit 1987 zurück. „Auch die Erarbeitung der Programme, wir saßen oft nächtelang zusammen mit Jörg Rosalewski, natürlich auch mit etwas Alkohol. Aber das sind unvergessliche Erinnerungen.“



Was das Ganze noch toller für das Ehepaar macht: Tochter Anja führt die Tradition fort. „Es ist schön zu wissen, dass das eigene Kind daran anknüpft.“ Denn Anja Dürre tritt genau in die Fußstapfen ihrer Mutter. 1994 startete sie als Prinzessin im kleinen Prinzenpaar, war danach bei den Fünkchen und den Funken. Heute trainiert sie selbst die Minis und übernimmt auch damit die Aufgaben, die früher ihre Mutter leistete. „Es macht mir Spaß, Märsche für die kleinen Funken zu erarbeiten. Wenn man so noch etwas für Schildau auf die Beine stellen kann, ist es noch viel besser.“

Und weil Anja Dürre und Marcus Becker, zusammen Prinzenpaar 2007 und 2008, mehr sind als nur ein Faschingspaar, bahnt sich auch hier die nächste Generation Fasching bereits an. Marcus Becker, seit 2009 im Elferrat, ist jetzt schon zuversichtlich. „Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn unsere Tochter Eva dann bei den Fünkchen mitmacht.“