Fußball. Rainer Hertle lädt am 17. Mai zum Vortrag ein

Am 17. Mai hält Rainer Hertle im Stadt- und Kulturgeschichtlichen Museum (19 Uhr) einen Vortrag zum Torgauer Fußball nach 1945. Hertle war von Beruf Rechtsanwalt, ist seit 1966 im Ehrenamt beim Fußball im Bezirk Leipzig und war unter anderem Vizepräsident des Sächsischen – (1993–2010) und Präsident des Leipziger Fußballverbandes (1994–2010).

Die Geschichte des Fußballs nach 1945 ist natürlich geprägt von den Anfängen des Fußballs in Deutschland bis zum Ende des 2. Weltkrieges. Der Fußball ist heute die Sportart Nummer 1, aber es war ein beschwerlicher Weg. Die Geschichte des Torgauer Fußballs an Hand von Unterlagen zu verfolgen, ist schwierig, da fast nur Zeitungen zur Verfügung stehen. Das Vereinsregister des Amtsgerichtes Torgau ist mit dem 2. Weltkrieg verloren gegangen. Anders sieht es mit dem MTV Torgau aus, hier liegen Akten im Stadtarchiv.

Nach dem 2. Weltkrieg gab es mit den Kontrollratsgesetzen Nummer 2 und 8 das Verbot für alle nationalsozialistischen Organisationen. Hiervon waren auch die Sportverbände und -vereine betroffen. Es fanden sich aber sofort nach Kriegsende viele Sportinteressierte, die ihren Sport ausüben wollten. Es wurden Sportgruppen (SG) gebildet und der Beginn war vollzogen. Die Probleme waren vielfältig.

Spielkleidung und Bälle, schlechte Ernährungslage und Zustand der Plätze, viele Spieler kamen von den Schlachtfeldern nicht zurück. Aber die Freude am Fußball war ungebrochen. Organisatoren waren anfangs die Kommunen, später der FDGB und die FDJ, danach der Deutsche Sportausschuss. Das Leben in den Vereinen war von vielen kleinen und großen Aktivitäten geprägt, z. B. die Turniere um den Friedenspokal zogen viele Mannschaften aus der DDR an. Viele umsichtige Funktionäre, Übungsleiter und Schiedsrichter brachten sich ein.

Die Wende brachte auch im Fußball große Umbrüche. Den Trägerbetrieben standen Finanzen und Material nicht mehr zur Verfügung, die Mitgliederzahlen nahmen ab, Mannschaften wurden abgemeldet. Die Namensumbenennungen kamen schnell in Gang. Ein Grundsatz zeigte sich: die, die vor der Wende in den BSG nicht viel hatten, mussten sich nicht groß umstellen. Aber gespielt wurde, wenn auch unter erschwerten Bedingungen.