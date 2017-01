Geschichten aus dem Alltag

Es beinhaltet heitere und besinnliche Geschichten, Gedichte und Sprüche aus dem Leben der Volkssoldiarität aus Torgau und Umgebung.

Gemeinsam mit der ehrenamtlichen Reporterin der Volkssolidarität Gudrun Blume und den Vorsitzenden einiger Ortsgruppen hat der Autor Beiträge ausgewählt und ergänzt, die inhaltlich einzigartig, spannend und breit gefächert sind. Bei der Volkssolidarität kann man reisen, tanzen, an Wanderungen und Radtouren teilnehmen, Tischtennis, Schach, Skat, Rommé und Bowling spielen, am Computer Neues erlernen sowie das Aquafitnessprogramm in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Dienstleistungsangebot, wie häusliche Krankenpflege, Hauswirtschafts- und Mahlzeitendienst, den Hausnotruf, Begleit- und Besuchsdienste, Betreuung Demenzerkrankter, Wohnen in Geborgenheit, Pflege im Heim.

Die VS verfügt über eine integrative Kindertagesstätte, Begegnungsstätten und ein Reiseklub. In gewohnter Weise fügt Fiege seine neuen humorvollen Gedichte und Sprüche mit ein, die sicherlich von den Ortsgruppen für ihre Zusammenkünfte gern genutzt werden. 20 Farbfotos von Gudrun Blume und einige Ortsgruppenvorsitzenden machen das Buch bunt und ansprechend.

Einige Ortsgruppen haben mit G. Fiege bereits langfristige Termine für Lesungen vereinbart. Der Vorstand der Volkssolidarität und der Autor sind sich sicher, dass dieses Buch bestimmt auch andere Regionalverbände der VS interessieren wird, weil es viele Anregungen für ihre Veranstaltungstätigkeit enthält.