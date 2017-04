Gewandhausorchester Leipzig hautnah in der Grundschule Beilrode

Beilrode. Das gibt es höchst selten: die Künstler des Gewandhausorchesters Leipzig zu Besuch in der Provinz und dann noch hautnah zum Anfassen. Die Beilroder Grundschüler waren gestern fasziniert und begeistert. Was es damit auf sich hatte und welches tolle Programm die Kinder erlebten lesen Sie hier:

Kein Mucks war zu hören. Die Kinder starrten einfach nur gebannt auf die Bühne, zeigten sich fasziniert und beeindruckt zugleich: Gerade war der Krug mit der Milch am Boden zerschellt. Eine kleine Kunstpause mitten im Stück „Knusper, Knusper, Knäuschen“ aus Hänsel und Gretel. Es lag sicher nicht nur am Märchen und an der Szene an sich, dass die kleinen Zuschauer derart mitgingen. Die ganze Atmosphäre hatte etwas besonderes. Wann sind schon mal solche hochrangigen Musiker in der Beilroder Schule zu Gast?

Gestern durfte die Grundschule die Oper Leipzig live und hautnah in der Aula erleben. Mehr noch: Ein Teil der Schüler hatte sogar ab 8 Uhr die einmalige Gelegenheit, beim Aufbau der Beleuchtung, der Technik und der Bühne mitzuhelfen und dabei interessante Einblicke zu gewinnen. Weiterer Höhepunkt: ein direkter Kontakt mit den Orchester-Mitgliedern kurz vor der Show. „Wie spielt man das?“ Und: „Darf ich das mal ausprobieren?“ – lauteten einige Fragen an die Musiker, die sich nicht lange bitten ließen und nicht nur an jenem Vormittag ein großes Herz für Kinder zeigten.

So mancher Knirps probierte sich zum ersten Mal im Leben an einer professionellen Geige oder Bratsche aus. Noch beliebter: der Kontrabass und der Versuch, ihm einige Töne zu entlocken. Das Stück selbst zog den ganzen Saal von der ersten Minute an in den Bann, selbst wenn die Handlung allen jüngeren und älteren Zuschauern bekannt sein dürfte und das finale Ende keine wirkliche Überraschung darstellte. Hänsel und Gretel, gespielt von Sandra Fechner und Magdalena Hinterdobler, erlebten ihr Happy End, die Hexe landete, wo sie hingehört: im Ofen. Im Anschluss gaben die Künstler sogar noch geduldig Autogramme und Unterschriften. „Es war die kleine Version der Märchenoper, die sonst bei der großen Aufführung in Leipzig gezeigt wird, ebenfalls von Engelbert Humperdinck.

Wir spielen auch seine Musik, jedoch alles in der verkürzten Fassung“, erklärte Regisseurin Gundula Nowack. Immerhin 26 Mitglieder des Gewandhausorchesters, dazu fünf Solisten, ein Dirigent, vier Techniker und zwei Mitarbeiter der Maske gehörten zum Tross - der in Beilrode in den frühen Morgenstunden begrüßt werden konnte – in dem Projekt, das vielleicht einmalig in der Welt ist. Nämlich dass die Künstler weit hinaus in die Provinz und auf die kleinen Dörfer reisen, um sich auch hier den Kindern präsentieren zu können.

„Wir wissen, diese Schulen hätten sonst nie die Möglichkeit soweit zu fahren“, so Gundula Nowack. Sein einigen Jahren schon absolviert das Gewandhaus diese Tour, jeweils im Frühling und im Herbst sechs Vorstellungen. Besondereren Anklang findet die Tatsache, dass die Kinder direkt einbezogen werden. Zum ersten Mal überzeugten sich gestern Intendant Ulf Schirmer und Verwaltungsdirektor Ulrich Jagels persönlich in Beilrode vom guten Gelingen des Konzeptes.

Am heutigen Donnerstag ist die Oper übrigens in der Grundschule Mockrehna zu Gast, um auch dort das Programm aufzuführen. Auch hier erleben die Kinder hautnah das Zusammenwirken des Gewandhausorchesters und der Opernsolisten und können den Dirigenten direkt bei der Arbeit beobachten. Zudem sehen sie, was sich die Mitarbeiter der Bühnentechnik alles überlegt haben, um das Publikum in eine zauberhafte Theaterwelt zu entführen.