Gewinnspiel: "DTM Karten"

Quitschende Reifen, heulende Motoren und der unverwechselbare Gummigeruch ist genau das, was begeisterte Fans aus allen Teilen Deutschlands anzieht. Wer kostenlos zur DTM und ADAC GT Masters am Lausitzring möchte, sollte schnell zum Hörer greifen.

Freikarten zu gewinnen!

TZ verlost 2 x 2 Wochenendtickets der Kategorie Silber inkl. Fahrerlagerzugang Rufen Sie diese Nummer an: 0137822 701076*

Sagen Sie zunächst das Stichwort: „Lausitzring“ und sprechen Sie dann Ihren Namen und Adresse deutlich aufs Band. Die Gewinner werden unter allen Anrufern ausgelost und in der TZ bekanntgegeben.

Anrufe aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichend. Gewinnteilnahme vom 12. Mai 6 Uhr bis 15. Mai 20 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

* 50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichend.







KLETTWITZ/Lausitzring. Die DTM und das ADAC GT Masters gelten als die beiden erfolgreichsten und populärsten nationalen Serien im Tourenwagen- und GT-Motorsport. Während in der DTM mit Tourenwagen-Prototypen mit über 500 PS gefahren wird, die an die Serienmodelle der drei teilnehmenden Marken Audi, BMW und Mercedes-Benz angelehnt sind, stehen im ADAC GT Masters Supersportwagen von sieben verschiedenen Herstellern am Start, darunter zum Beispiel der Audi R8, der Mercedes-AMG GT oder der Lamborghini Huracán. Vom 19. bis zum 21.

Mai starten beide Top-Serien am selben Wochenende auf derselben Rennstrecke – exklusiv am Lausitzring. Wie bei der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr bilden sie gemeinsam mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland und der ADAC Formel 4 das „Motorsportfestival Lausitzring“. Den Besuchern wird jede Menge Motorsport mit insgesamt neun Rennen am Wochenende und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Die beiden Hauptserien DTM und ADAC GT Masters fahren jeweils zwei vollwertige Meisterschaftsläufe aus, einen am Samstag und einen am Sonntag, jeweils über eine Stunde und mit einem Pflicht-Boxenstopp.

Die Fans erhalten zum Preis einer herkömmlichen DTM-Veranstaltung also die doppelte Packung spannenden Motorsport. Während in der DTM insgesamt sechs ehemalige Champions gegen zwölf weitere Herausforderer um den prestigeträchtigen Titel kämpfen, gehen im ADAC GT Masters an einem Rennwochenende insgesamt 64 Fahrer in 32 GT3-Boliden auf die Strecke, darunter acht ehemalige Champions. Neu dabei ist u.a. das Berliner Team Mücke Motorsport, die im vergangenen Jahr noch den ersten DTM-Sieg mit dem jungen Österreicher Lucas Auer ausgerechnet beim Motorsportfestival am Lausitzring einfahren konnten und die nun mit zwei Audi R8 und einem Mercedes-AMG GT im ADAC GT Masters auf Punktejagd gehen.

Auch aus fahrerischer Sicht stellt man sich hierbei u.a. mit dem erst 17-jährigen Mike David Ortmann im Audi R8, aber auch mit dem zweimaligen Champion Sebastian Asch im Mercedes-AMG bewusst in unterschiedlicher Art und Weise auf.Auch das Zuschauererlebnis wurde weiter ausgebaut. So kommen die Zuschauer nun im Fahrerlager noch näher an die Teams und Fahrer heran. Inhaber eines Fahrerlagertickets erhalten künftig unmittelbaren Einblick in die Boxen der DTM-Teams und können somit das geschäftige Treiben der Teams hautnah erleben. Jeder der drei Hersteller gewährt hierbei Zugang zu einer Box, die den Blick auf die beiden benachbarten Garagen freigibt – und das auch während der meisten DTM-Sessions.

Auch nach vorne ist der Blick in die Boxengasse frei. Mit dem Pit View setzt die DTM neue Maßstäbe und wird einmal mehr ihrer Vorreiterrolle in Sachen Fanfreundlichkeit und –nähe gerecht, denn in keiner Profirennserie auf vergleichbarem Niveau erleben die Fans die Faszination Motorsport so nah. Daneben werden auch weitere bereits bekannte und beliebte Fan-Attraktionen weiter ausgebaut. Im Fan-Village sorgt das Programm auf der Showbühne für Unterhaltung, während durch Foodtrucks für das leibliche Wohl gesorgt wird. Und neben dem bereits etablierten Pitwalk am Sonntag, wird die Boxengasse am Samstagabend nochmals eine Stunde lang für die Fans geöffnet.

Darüber hinaus wird auch das Abendprogramm weiter aufgewertet. Während am Freitag Tim Vantol mit den Fans ordentlich abrocken wird, lässt es am Samstag die Band Mr. Feelgood ordentlich krachen. Bis in die späten Abendstunden wird für ausgelassene Stimmung gesorgt sein und auch nach Ende der Konzerte geht es im DJ-Zelt standesgemäß weiter. Alle Informationen zum Motorsportfestival am Lausitzring gibt es unter www.lausitzring.de/motorsportfestival und www.dtm.com, unter der Hotline 035754 33 7 33 oder während der Öffnungszeiten direkt im Welcome Center des Lausitzrings. Wochenendtickets sind bereits ab nur 15 Euro erhältlich. PI