Glanzvolles Comeback im Torgauer Museum

Torgau. Diesen Unterschied erkennen sogar Laien: Zwei Harnische glänzen seit der vergangenen Woche im Torgauer Museum um die Wette. Und mehr noch: Lederriemchen, Gurte und Nieten halten die einst klapprigen Gebilde wieder sicher in Position. Keine Frage: In der Gruppe mehrerer Rüstungen sind Halb- und Reiterharnisch nun die Stars, obgleich der Reiterharnisch auf Grund seiner herausragenden Schmiedekunstarbeiten ohnehin schon eine exponierte Stellung genoss.



Diplom-Restaurator Sebastian Karp aus Dresden hatte mit seinen beiden Patienten aus dem 17. Jahrhundert wahrlich alle Hände voll zu tun. Er selbst sprach von einer großen Herausforderung. Zustand und Funktionsweise des eher gewöhnlichen Halbharnischs beschrieb er als desolat und stark beeinträchtigt. Nicht viel besser der fast komplett erhaltene Reiterharnisch, der den Fachmann jedoch wegen seiner Vielzahl an handwerklich äußerst anspruchsvollen Arbeiten beeindruckte. „Ein tolles Stück“, zollte Karp Besitzer und Erschaffer Respekt. Und trotzdem, in dem Zustand, wie sich beide Harnische dem Restaurator präsentierten, darf getrost von „historisch wertvollen Schrotthaufen“ gesprochen werden, denen Handschweiß, Öl und Rost über all die Jahre hinweg noch zusätzlich zusetzten. Darunter zählen auch früher gut gemeinte Konservierungsmittel, die heutzutage für große Probleme sorgen.



„Ziel war es, die Rüstungen wieder in einen ausstellungsfähigen Zustand zu versetzen“, erklärte Kathrin Niese vom Museum gegenüber der Heimatzeitung. Und genauso, wie die Harnische nun strahlen, strahlte sie, als sie das Ergebnis der mühevollen Arbeit sah. Wie es Sebastian Karp genau anstellte, den Rüstungen ihre Stattlichkeit wiederzugeben, bleibt das Geheimnis des Dresdners. Nur soviel ist sicher: Der Einsatz von Elsterglanz-Politur dürfte gewiss ausscheiden.

Gut eine Stunde benötigte der Experte, um sämtliche in große Alu-Kisten verpackte Einzelteile auf speziellen Ständern wieder zusammenzufügen. Ihm zur Hand ging dabei Museumsmitarbeiter Duy-Linh Molnar. Es wurde angepasst, gedrückt und vorsichtig gezerrt bis letztlich alles an seinem Platze war. So muss es wohl auch dem Träger des stolzen Reiterharnischs einst ergangen sein. Karp glaubt, dass dieser nur mit einem Gehilfen die Metallrüstung hat anlegen können. Beim Halbharnisch, der damals in Massen gefertigt wurde, gestaltete sich dies schon deutlich einfacher.