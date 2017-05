Gleich acht Mal Deichbau entlang der Elbe

Torgau. Mockritz bekommt einen völlig neuen Deich. Er soll die Einwohner und das Wasserwerk besser vor Hochwasser schützen. Und es wird gar nicht mehr so lange dauern, bis das Millionenprojekt Wirklichkeit wird. Axel Bobbe, Betriebsleiter der Landestalsperrenverwaltung (LTV) in Rötha, freut sich: „Es haben alle mitgespielt. Wir konnten eine neue Trasse finden und es ist auch mit den Grundstücksbesitzern alles geklärt.“ Damit sind die wichtigsten Hürden genommen. Die LTV rechnet damit, dass in den nächsten Tagen schon die Genehmigung aus dem Landratsamt eintrifft. Intern wird der Entwurf gerade noch einmal geprüft.



Ein Zeitplan deutet sich an: „Wir wollen dieses Jahr in die Ausschreibungen gehen, es sind archäologische Untersuchungen notwendig, Statikberechnung etc. Ich denke, Anfang 2018 ist Baubeginn. Ende nächsten Jahres könnten wir schon fertig werden“, gibt Axel Bobbe eine grobe Orientierung. 500 Meter lang wird das Bauwerk. Es verläuft sozusagen quer über den Acker. Etwa 1 bis 1,5 Millionen Euro betragen die Kosten. Damit wären alle Probleme aus der Welt – so sieht man es bei der LTV.



Das Elsniger Wäldchen war sowohl bei der Flut 2002 als auch 2013 ein großer Brennpunkt. Hier staute sich das Wasser der Weinske, das nicht in die Elbe abfließen konnte. „Der jetzige Deich ist voller Starkbäume, er ist zu niedrig und durchlässig. Es war riesiges Glück, dass er überhaupt gehalten hat“, schätzt der Betriebsleiter ein. Ein Großaufgebot von Soldaten habe maßgeblich mitgewirkt. Axel Bobbe geht im Gespräch mit TZ auch auf weitere Baustellen im Altkreis Torgau ein, die sich an der Elbe befinden.



Siel/Deich Mockritz: Das Siel ist im Rohbau fertig, die Arbeiten am Deich laufen auf 1,3 Kilometer Länge. Teilstücke wurden komplett weggenommen (Siehe Bild). „Es läuft gut. Bis Jahresende sind wir hier fertig“, hofft der LTV-Chef. Man habe gleichzeitig im Vorland einen sogenannten Dichtungsteppich aufgebaut, also Erdmaterial getauscht, um ein Unterströmen des Deiches zu verhindern. Der Elberadweg, der normalerweise hier entlang führt, wurde umgeleitet. Rund 3 Millionen Euro fließen in diesen Abschnitt.



Siel Kranichau: Das Bauwerk wurde 2013 schwer beschädigt, ist kaputt. Derzeit läuft die Ausschreibung. Baubeginn soll im September sein. „Wir erneuern das Siel und 500 Meter Deich“, sagt Bobbe. Die Kosten belaufen sich auf 1,5 bis 2 Millionen Euro. Deich Döbeltitz: Das Projekt befindet sich kurz vor dem Abschluss. Ende Mai sollen die Arbeiten an dem 1,3 Kilometer langen Abschnitt fertig sein. Zur Zeit wird noch der Deichverteidigungsweg gepflastert.



Deich Dautzschen: In der Nähe von Dautzschen fehlen noch 1,5 Kilometer Deich, die noch nicht dem aktuellen Ausbaustandard entsprechen. „Das ist sehr kompliziert. Es handelt sich um den Bereich, der im August 2002 gebrochen ist. Man hat damals in das Loch, das durch die Elbe ausgespült wurde, große Steine eingebaut. Wir müssen mit Spundwänden und Bohrfallwänden (aus Beton) arbeiten“, erklärt der Betriebsleiter. Der Abschnitt wird um ein Vielfaches teurer als andere Bereiche. Baubeginn soll im Herbst sein, die Fertigstellung Ende 2018. Derzeit finden die Ausschreibungen statt.



Deich Rosenfeld: Der Ausbau erfolgt gerade und dürfte bis Jahresende dauern. Es entsteht ein klassischer Dreizonendeich auf 1,7 Kilometer Länge. Ein Deichverteidigungsweg wird später mit Spurplatten hergerichtet. Deich Kamitz: Die Vorbereitungen sind im vollen Gange, im August/September soll es losgehen. Geplant ist ein grundhafter Ausbau auf 1,7 Kilometer. Fertigstellung soll Herbst 2018 sein.



Deich Tauschwitz-Köllitsch: Es herrscht Zwangspause am 1,1 Kilometer-Stück wegen des Naturschutzes. Erst ab Juli nach der Brutzeit soll es weitergehen. Das hat sogar in der Boulevardpresse für Schlagzeilen gesorgt. Schuld ist aber nicht nur eine Vogelart, sondern ein ganzes Vogelschutzgebiet. Bei der LTV hat der Zwangsstopp für Unverständnis gesorgt. Bei gutem Wetter will die Firma trotzdem bis Jahresende fertig sein.