Gleich sechs Trauungen am 7. 7. 2017 in Torgau

Torgau. „Die Nachfrage war groß“, sagt Cornelia Olbrich, Standesbeamtin in Torgau, mit Blick auf den Kalender. Auf drei Termine für die Eheschließung mit besonderer Zahlenkombination zeichnete sich ein großer Zuspruch der Heiratswilligen ab: alle Termine am 1. 7. 2017, 7. 7. 2017 und 17. 7. 2017 seien ausgebucht.

Besonders für den 7. 7. 2017 sei die Nachfrage enorm gewesen. Darauf habe man im Standesamt Torgau reagiert.

„Wir führen am 7. Juli sechs Eheschließungen durch“, so Cornelia Olbrich. Drei Trauungen pro Tag seien eigentlich das Maximum. Am 7. Juli jedoch werden sich jeweils drei Paare im Trauzimmer des Rathauses in der Leipziger Straße und im Barockpalais, das sich in der Ritterstraße, im Gebäude der Stadtbibliothek, befindet, das Ja-Wort geben. Für Paare, die auf besondere Zahlenkombinationen Wert legen, dürfte wohl auch der August 2018 interessant werden. Zuspruch zeichnet sich für den 18. 8. 2018 ab, so Cornelia Olbrich. Anmeldungen hierfür seien aber erst ein halbes Jahr im Voraus möglich, heißt es.