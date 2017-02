Goldammer folgt auf Glaubrecht

Goldammer rückte für Bernd Glaubrecht nach. Dieser bezog sich in einem am 16. Januar an die Stadtverwaltung gerichteten Schreiben auf einen Paragrafen, der eine Niederlegung des Amts ermöglicht, wenn ein Mandatsträger zehn Jahre dem Stadtrat angehört.

Nun war Bernd Glaubrecht zwar erst im Oktober des vergangenen Jahres für die aus der Fraktion ausgeschiedene Oberbürgermeisterin nachgerückt (gleichzeitig rückte Frank Scherzer für Armin Barth nach), doch hatte er schon zuvor seine Jahre im Stadtrat zusammengesammelt.

Henry Goldammer soll künftig als Mitglied in der Wirtschaftsförderungs- und Projektentwicklungsgesellschaft sowie im Technischen Ausschuss agieren. Ebenso ist für Goldammer ein Sitz im Gemeinschaftsausschuss vorgesehen.