Goldene Unterschrift und Zeichnung eines Weltstars

Montag, 23. Januar 2017

von unserem Redakteur Christian Wendt

Torgau. Vor einem begeisternden Konzertabend der vielfach leisen und nachdenklichen Töne stand für Armin Mueller-Stahl der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Torgau auf dem Programm. Kämmerin Katrin Arndt (l.) überreichte hierzu im Beisein der Geschäftsführerin von Torgau-Kultur Heidi Peterson jenen Band, in den sich zuletzt im vergangenen Jahr Andrij Jaroslawowytsch Melnyk als Botschafter der Ukraine in Deutschland eintrug. Mehr zum ausverkauften Konzert, das bei Redaktionsschluss noch nicht beendet war, gibt es in der morgigen TZ-Ausgabe.