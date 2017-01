Probsthain. Der Fahrer (28) eines VW Golf befuhr am Mittwoch gegen 21.45 Uhr die S 16 in Richtung Mockrehna. In einer Doppelkurve geriet er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, danach auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen eine Bordsteinkante. Danach kollidierte er mit einem entgegenkommenden Suzuki Swift (Fahrer: 19 J.). Beide Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.