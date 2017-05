Grabstein als Denkmal bewahrt

Torgau/Weßnig. 50 Jahre stand der Grabstein des letzten Pfarrers von Weßnig auf dem dortigen Friedhof und wurde all die Jahre fleißig vom Ehepaar Fröhlich aus Bennewitz gepflegt, da die Angehörigen in Wittenberg und Leipzig wohnen. Nun wurde überlegt, was jetzt mit dem Grabstein geschehen soll.



Auf Initiative von Kirchengemeinde, Förderverein „1. Deutsche Radfahrerkirche Weßnig“ und Ortsvorstand wurde ein würdiger Platz auf dem Gelände der Radfahrerkirche vorgeschlagen. Ältere Bürger von Weßnig und Umgebung können sich noch gut an Pfarrer Otto Kunze erinnern. Im April 1945 übernahm er die Führung der Evakuierung der Bevölkerung und führte diese dann auch wieder zurück. In den Wirren des Kriegsendes schaffte er es, mit einem Pferdewagen vom Torgauer Heeresverpflegungslager Fleischbüchsen zu organisieren. Während er einen Teil gerecht an die hungernden Einwohner verteilte, vergrub er Büchsen in seinem Pfarrgarten, um sie vor den herannahenden Truppen zu bewahren. So konnte er auch den durchziehenden Flüchtlingen helfen. Viele Flüchtlinge kamen aus Besarabien, wovon manche im Ort blieben und sesshaft wurden.



Nach 1945 übernahm Pfarrer Otto Kunze für einige Zeit das Amt des Bürgermeisters, um für Ordnung in dem Chaos der Zeit zu sorgen. Auf Grund dieser gelebten Menschlichkeit in der schrecklichen Zeit waren alle einverstanden, den Grabstein als Denkmal zu bewahren. In Anwesenheit der Kinder des ehemaligen Pfarrers bauten Gerd Heubaum vom Förderverein, Thomas Pönisch vom Ortsvorstand und Enrico Müller und Detlev Heinze aus Weßnig und Mehderitzsch gemeinsam den Grabstein ab und transportierten ihn mit Sackkarre und Frontlader zum Gelände der Radfahrerkirche, wo er nun wieder befestigt wurde. Eine Tafel mit einem Text des Ortschronisten aus Bennewitz, Friedrich Bohndorf, gibt Fremden eine Erklärung.



Im Anschluss der Aktion bedankten sich die Kinder des Pfarrers bei allen Helfern mit einem reichhaltigen Imbiss.