Graffiti-Anschlag auf Beilroder Schule

Beilrode. Eine böse Überraschung erlebte die Schulleitung am Montag nach den Ferien. Unbekannte hatten – wie sich kurz danach herausstellte – in der Nacht zum Sonntag verschiedene Wände und Fenster mit Graffiti besprüht. Überall stachen Kritzeleien und verschnörkelte Buchstaben ins Auge. Nicht nur an ein bis zwei Stellen, wie es vielleicht schon öfter festgestellt wurde. Diesmal zählte das herbei gerufene Ordnungsamt sage und schreibe 14 verschandelte Einzelflächen. „Quasi eine neue Qualität von Vandalismus“, so sieht es Bürgermeister René Vetter, der sich nun mit einem Aufruf an die Bevölkerung wendet: Eventuelle Zeugen sollten sich dringend melden. Die Gemeinde Beilrode geht diesmal sogar noch einen Schritt weiter.



„Wer Hinweise geben kann, die tatsächlich zur Ergreifung der Täter führen, erhält eine Belohnung“, verspricht René Vetter. Auf grund des Schadensausmaßes wurde die Polizei eingeschaltet, die vor Ort auch Spuren sicherte und Ermittlungen aufgenommen hat. Gerade weil in jener Nacht die große Faschingsveranstaltung in der nicht weit entfernt gelegenen Ostelbienhalle stattfand, könnte es sein, dass „Nachhause-Gänger“ etwas Verdächtiges bemerkt oder die Täter sogar beobachtet haben. „Es ist davon auszugehen, dass die Verursacher mit Vorsatz handelten. Ein politischer Hintergrund ist aber nicht zu erkennen“, sagt der Bürgermeister, der sich über den Vorfall sehr ärgert. Gerade hatten sich die Wogen etwas geglättet, nachdem im Sommer mehrfach der Dorfpark und das Neubaugebiet Nordring im Blickpunkt der Öffentlichkeit standen.



Auch hier hatten Randalierer regelmäßig Spuren hinterlassen. Im Herbst sah sich die Verwaltung sogar gezwungen, den Eingangsbereich des Gemeindeamtes im Park einzuzäunen. Darüber hinaus gab es regelmäßig Vorkommnisse mit Jugendlichen, die Spaziergänger bepöbelten und teilweise sogar körperlich attackierten, sodass kurzeitig die Gründung einer Bürgerwehr ins Gespräch kam. Seitdem besserte sich die Lage.

Auch mehrere Diskussionsrunden mit Sicherheitsberatungen, unter anderem mit der Polizei, hatten stattgefunden.