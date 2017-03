Grandioser Faschingsabschluss mit 17 Vereinen

Diese Veranstaltung stets am Ende der Saison hatte einst die Torgauer Zeitung mit Thomas Stöber als Moderator ins Leben gerufen. Diesmal führte der Präsident des FCS durch das Programm und stellte gleich zu Anfang die Frage: Der wievielte Narrengipfel ist das eigentlich? Die Antwort überraschte dann alle. Der erste Narrengipfel fand 1998 statt und damit wurde in diesem Jahr der 20. Narrengipfel gefeiert.

Die Party, die dann folgte, war einem Jubiläum würdig. Die Präsidenten beziehungsweise deren Vertreter der 17 befreundeten Faschingsvereine und eines Gastvereins marschierten ein und wurden mit ihren Schlachtrufen lauthals begrüßt. In drei Programmblöcken gab es zehn Programmeinlagen von acht Vereinen. Alle Beiträge waren von hohem Niveau und wurden durchweg umjubelt. Die Dahlener Carnevalsfreunde präsentierten ihr Funkenmariechen, das ganz allein über das Parkett wirbelte. Im zweiten Beitrag ließ die Showtanzgarde die Puppen tanzen. Die Eilenburger Tanzgruppe erzählte, aufwendig kostümiert, eine Liebesgeschichte zwischen fleischfressender Pflanze und Ameise.

Die Showeinlage der Trossiner Narren über Filmrollen kam ganz ohne Musik aus und wurde mit viel Beifall belohnt. Der Funkenshowtanz der Beilroder Carnevalsfreunde spielte stimmungsvoll auf der Alm. Das Hexenmusical der Elsniger Faschingsnarren war wahrlich eine Augenweide. Mit ihrem Westernbattle entführte die Torgauer Showtanzgruppe alle Narren zünftig in den Saloon. Jeder Verein konnte unter allen Beiträgen seine drei Favoriten wählen. Das fiel wirklich schwer, aber am Ende gab es einen Sieger. Auf den dritten Platz wählte die anwesende Narrenschar den Footloose-Showtanz des gastgebenden Vereins. Die Weidenhainer Disneystars freuten sich riesig über ihren zweiten Platz.

Den Wanderpokal für den ersten Platz übergab das Dahlener Tanzmariechen, Sieger des letzten Jahres, an den Eilenburger Männertanz „Adam und Eva“. Der aufwendig einstudierte Tanz der jungen Eilenburger sprach vor allem die weibliche Narrenschar an und so kam es zu kreischenden Gefühlsausbrüchen im Schildauer Hexenkessel. DJ Pfitzi aus Torgau sorgte zwischen den Programmblöcken und bis in die Morgenstunden mit super Partymucke für tolle Stimmung im Volkshaussaal. Der Techniker Guido Kressow setzte perfekt alle Auftritte in Szene.

Am Ende wurde der Staffelstab symbolisch an die Neußener Carnevalsfreude übergeben, denn 2018 freuen sich alle Narren auf ein Wiedersehen in Belgern. Leider konnte in diesem Jahr die Gaststätte im Volkshaus nicht genutzt werden. Die Narren brachten dafür Verständnis auf und so wurde es, wie Kathy Proft vom Elsniger Faschingsclub schon im Vorfeld schrieb, richtig kuschelig in Saal.

Der Faschingsclub Schildau war in seinem Jubiläumsjahr gern Gastgeber des 20. Narrengipfels und bedankt sich bei allen Faschingsnarren für den gelungenen Abend.