Großer Scheck für glückliche Bären

Torgau. Da werden sich Bea, Benno und Jette aber freuen: Kaum hatte das neue Jahr begonnen, gab es auch bereits die erste Spende an die Bärenstiftung. Einen Scheck in Höhe von 525 Euro überreichte Heike Brandt (2.v.r.) am gestrigen Tag an die Bärenstiftung, vertreten durch Stifter Benno Kittler (2.v.l.). Die Mittel hierfür stammten aus den Spenden, welche durch das Verteilen des akutellen Jahreskalenders eingesammelt werden konnten. Für diesen arbeiteten die Apotheke am Friedrichplatz mit der Stadt-Apotheke, vertreten durch Tino Brandt (l.), sowie der Bären Apotheke, vertreten durch Jeannette Görlitz (r.) zusammen.