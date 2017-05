Großes Interesse an Schäuble-Auftritt in Torgau

Torgau. Am Ende dauerte der „Dialog an der Elbe“ zwar fünf Minuten länger als geplant, der Auftritt des Bundesfinanzministers gestern Nachmittag im Torgauer Ratssaal war dennoch kurzweilig: Auf Einladung der Jungen Union und vor dem Hintergrund der Feierlichkeiten zum Torgauer Elbe Day sprach Wolfgang Schäuble gut eineinhalb Stunden über den europäischen Einigungsprozess, den damit einhergehenden Schwierigkeiten und das Selbstverständnis der Europäer in einer immer komplexer werdenden Welt.



Seine Rede wurde zu einem Appell für ein Miteinander auf dem Kontinent selbst, wie auch mit den Nachbarn – besonders Afrika, der nach Ansicht Schäubles größten Herausforderung für Europa und die Welt: „Wenn es dort keine Zukunft für die Menschen gibt, werden sie das tun, was wir auch tun würden. Nämlich dorthin gehen, wo die Chancen besser sind.“ Und Europa liege nun mal näher als andere wirtschaftlich starke Regionen auf dem Globus. Europa müsse sich im Klaren darüber sein, keine Insel der Seligen zu sein. „Die Art und Weise, wie wir hier in Freiheit leben, hängt davon ab, wie sich die Welt um uns entwickelt“, sagte der Gast.



Trotz aller Schwierigkeiten und auch Schwerfälligkeiten müsse man den Menschen immer wieder klarmachen, was sie von einem friedlichen Europa hätten. Der Schlüssel dazu sei die Europäische Union. „Wenn es die nicht gäbe, müsste man sie glatt erfinden“, meinte der hochrangige Bundespolitiker, der auch auf Fragen aus dem Publikum einging. Als Erster schaffte es Stadtrat Peter Deutrich, der lange Zeit nicht daran glaubte, dass Wolfgang Schäuble tatsächlich an die Elbe kommt, ans Mikro. Ihm brannte die Diskussion über steigende Militärausgaben auf den Nägeln. Hintergrund: Die Nato verlangt von ihren Mitgliedern, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungszwecke auszugeben, was für Deutschland zusätzliche 20 Milliarden Euro bedeutet.



Nach Ansicht des Bundesfinanzministers werde man, um Frieden zu haben, nicht um militärische Mittel herumkommen. Deutschland müsse hier mehr leisten und nicht nur Fotos schießen. Dennoch bezweifelte Schäuble, ob es eben jene zwei Prozent sein müssen.



Den Torgauer Dr. Klaus Küchenhoff, ehemaliger Bundesrichter, trieb die Frage um, wie sich Deutschland gegenüber jenen türkischen Mitbürgern verhalten solle, die sich beim jüngsten Verfassungsreferendum auf Erdogans Seite schlugen. Für Schäuble sei dieser Umstand sehr ärgerlich. Denn nachdem er im Jahre 2006 die Islamkonferenz initiiert habe, sei durch Erdogan nun das zarte Pflänzchen des Miteinanders beschädigt. Und dann wurde er ganz deutlich: „Wenn Muslime in Deutschland keine Trennung von Staat und Religion wollen, sollten sie sich einen anderen Platz zum Leben suchen.“



Die Fragerunde kreiste schließlich auch noch um die französische Präsidentschaftswahl oder beispielsweise auch die Brexit-Entscheidung der Briten. Nach einem Eintrag ins Goldene Buch der Großen Kreisstadt Torgau verließ der Bundesfinanzminister Torgau. Sein nächstes Ziel lag auch an der Elbe. Es war der Dresdener Kulturpalast. cw