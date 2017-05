Großes Theater hinter Gittern

Torgau. Am Samstag, dem 6. Mai, wurde in der Justizvollzugsanstalt Torgau wieder großes Theater abgeliefert. Zu dem neu einstudierten Stück „Acting“ von Xavier Durringer fand die Premiere statt.



In einem erneuten Theaterprojekt wurde innerhalb der JVA durch Theaterregisseurin Simone Neubauer in monatelanger Arbeit mit den Inhaftierten dieses Stück des französischen Theaterautors erstmalig aufgeführt. Vor einer besonders beeindruckenden Theaterkulisse begeisterten die an diesem Theaterprojekt mitwirkenden Inhaftierten sowie ein in dem Stück mitspielender Justizvollzugsbeamter das Publikum. Vor einem vollen Haus zollten die Besucher den Darstellern durch stehenden Applaus höchsten Respekt und Anerkennung für die anspruchsvolle Darbietung.



Das Stück selbst spielt in einem Gefängnis und zeigt in einem Gemeinschaftshaftraum das Zusammenleben der dort inhaftierten drei Gefangenen. Durringer lässt zwei Welten aufeinanderprallen: Die des schlichten Ganoven Gepetto, der Schauspieler als Stars anhimmelt und gerne selbst ein Schauspieler wäre, und die des von den Schattenseiten des Berufes ausgelaugten und psychisch angegriffenen Schauspielers Robert – Naivität trifft auf Realitätsverbittertheit.

Das durch Xavier Durringer eindringliche Kammerspiel über Hingabe und Besessenheit spielt in einer sehr lebendigen und außergewöhnlichen Atmosphäre. Diese und die Kulisse, die in der JVA Torgau gefertigt wurde, fesselten die Zuschauer und machten eindrucksvoll deutlich, zu welchen Höchstleistungen die Mitwirkenden geführt werden konnten. Simone Neubauer begleitet bereits seit einigen Jahren verschiedene Theaterprojekte in der JVA Torgau. Das zuletzt aufgeführte Premierenstück wurde im September 2016 als Eröffnungstheater für die neugeschaffene Freilichtbühne in der Anstalt in der Form der „Räuber“ von Schiller aufgeführt.



Vor dem Hintergrund der überwältigenden Resonanz der Zuschauer sowie dem hohen Engagement aller Beteiligten, das Kammerspiel „Acting“ weiteren Zuschauern darbieten zu können, wird seitens der JVA Torgau ein weiterer Spieltermin angeboten.



Am Samstag, dem 20. Mai, wird das Stück ab 17 Uhr mit einer Spiellänge von 90 Minuten erneut aufgeführt. Der Einlass in die JVA wird von 16 Uhr bis 16.45 Uhr gewährt. Besucher müssen einen gültigen Personalausweis mitführen. Für die Koordination ist es erforderlich, dass sich Besucher fernmündlich in der JVA anmelden (Tel. 03421 745 211). Anmeldungen sind werktäglich in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr sowie von 13 Uhr bis 15 Uhr möglich. Für das Anmeldeerfordernis wird um Verständnis gebeten, da lediglich 70 Plätze zur Verfügung stehen. Der Eintritt ist wie immer frei.