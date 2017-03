Großrudel-Bildung sorgt für erhebliche Probleme

Beilrode. Wichtiger Termin für die Jäger der Region: Am Samstag fand in der Jagdhütte des Schützenvereins „Weidmannsheil“ Beilrode die Trophäenschau und Jahreshauptversammlung der Hegegemeinschaft Ostelbien statt. Bereits am Freitagabend wurden die Trophäen von den Jägern angeliefert und besonders starke von einer Kommission bewertet.



Pünktlich um 9 Uhr eröffneten dann am Samstag die Falkenstruther Jagdhornbläser die öffentliche Trophäenschau, zu der man auch einige Gäste begrüßen konnte. In der Jahreshauptversammlung wurde das vergangene Jagdjahr ausgewertet und Ziele für das neue, am 1. April beginnende Jagdjahr besprochen. In der Diskussion ging es unter anderem um die Großrudel-Bildung beim Rot- und Schwarzwild und die damit einhergehenden Schäden auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Ein weiterer Tagungsordnungspunkt war die Wahl des Vorstandes der Hegegemeinschaft. Der alte und neue Vorstandsvorsitzende Dr. Steffen Pache wies auf die gute Zusammenarbeit innerhalb der Rotwildhegegemeinschaft Annaburger Heide hin, die sich über drei Bundesländer erstreckt und bedankte sich für das Vertrauen der ostelbischen Jäger.



Die nächste anstehende Veranstaltung der Hegegemeinschaft Ostelbien ist im Mai das gemeinsame Jagdliche Schießen auf dem Schießstand Beilrode.