Grundsteinlegung für neue Halle

Torgau. Seit Ende November des vergangenen Jahres laufen bereits die Bauarbeiten. Gestern Nachmittag erfolgte die offizielle Grundsteinlegung für die neue Werkstatthalle des Autohauses Kühne in der Torgauer Nordstraße.

Hier sollen bis Ende Juli 450 Quadratmeter zusätzliche Werkstattfläche geschaffen werden. Die Erweiterung geht mit vier neuen Arbeitsplätzen für Mechatroniker einher, von denen noch drei zu vergeben sind.

Nach Firmenangabe fließen 700 000 Euro in das Bauprojekt, das damit – neben dem geplanten Neubau eines Mercedes-Benz-Autohauses im Bad Dübener Gewerbegebiet – in diesem Jahr die größte Investition der Kühne-Autohäuser ist.

Die Halle in Torgau wird unter anderem über eine Hebebühne für Nutzfahrzeuge verfügen, die bis zu 6,5 Tonnen stemmen kann.

Ebenso findet in der oberen Etage ein größeres Reifenlager seinen Platz, da das Autohaus aktuell mit mehr als 500 lagernden Rad-Sätzen ausgelastet ist. Mit der zusätzlichen Kapazität könne man nach Aussage von Betriebsleiter Hendrik Rojek künftig etwa 1100 Radsätze aufnehmen.

Die Grundsteinlegung, bei der übrigens ein gefüllter Polo-Nachschalldämpfer in dem zuvor verdichteten Baugrund versenkt wurde, ging mit der vorzeitigen Präsentation des neuen VW-Crafter-Transporters einher, bei der die Fleischerei Sebastian Hanke zur „Burger-Braterei“ wurde.