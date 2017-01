Gute Ausgangsposition verspielt

Tischtennis. Zum Spitzenspiel musste die SSV-Sechs am vergangenen Wochenende beim direkten Mitkonkurrenten in Holzhausen antreten. Im Vergleich zur Hinspielpleite konnte man diesmal mit der Stammbesetzung anreisen, was die Hoffnungen auf etwas Zählbares nährte.

Der Auftakt war durchaus verheißungsvoll: In den Doppelpaarungen konnten zwar nur Vanek/Stoppel punkten, die beiden anderen Paarungen mit Jahn/ Mirko Gaudig und Schmidt/Gilbert Gaudig kämpften sich in den Entscheidungssatz, welcher dann jeweils an die Heimmannschaft ging. Man war jedoch auf Augenhöhe. Der Trend setzte sich in der ersten Einzelrunde fort. Drei Siegen von Vanek, Stoppel und Mirko Gaudig standen drei Niederlagen von Jahn, Schmidt und Gilbert Gaudig gegenüber. So war bei einem Rückstand von 4:5 noch alles drin für die Elbestädter.

Die zweite Einzelrunde verlief dann sowohl im oberen als auch im mittleren Paarkreuz mit je einem Sieg (Vanek und Jahn) und einer Niederlage (Stoppel und Mirko Gaudig) ausgeglichen. Aus Torgauer Sicht sollte nun das untere Paarkreuz bei einem Zwischenstand von 6:7 zumindest einmal punkten, wollte man noch die Chance auf das Schlussdoppel und somit auf ein mögliches Remis haben. Nachdem Gilbert Gaudig sein Match abgeben musste, lieferte Luca Schmidt einen an Spannung kaum zu überbietenden Kampf gegen Auerbach. Einer 2:0-Satzführung folgte der Satzausgleich und im Entscheidungssatz konnte die Torgauer Nachwuchshoffnung zudem sechs Matchbälle abwehren. In der Verlängerung fehlte dann schlicht das Quäntchen Glück um sich zu belohnen, Endstand 13:15.

Damit war die 6:9 Niederlage der SSV-Sechs besiegelt, die gute tabellarische Ausgangslage wurde vorerst verspielt. Von Tabellenplatz drei aus bleibt aktuell nur der sehnsüchtige Blick nach oben. Es gilt nun die Hausaufgaben zu machen und auf Ausrutscher der Konkurrenz zu hoffen, um nochmal ganz oben angreifen zu können.

Torgau: Vanek (2,5), Stoppel (1,5), Jahn (1), Mirko Gaudig (1), Schmidt, Gilbert Gaudig