Gute Vorbereitung für die Landesmeisterschaft

Judo. Mit einem starken Team sind die Schildauer Judokas beim 21. Internationalen Pokalturnier in Großräschen gestartet. Die Medaillen-Ausbuete konnte sich deshalb auch sehen lassen.

Judo. Nach der Bezirksmeisterschaft starteten die Schildauer Judokas sofort ihre Vorbereitung auf die Landesmeisterschaft am 27. Mai in Rodewisch: Am ersten Wochenende im Mai ging es zur Standortbestimmung nach Großräschen. Weitere Vorbereitungsturniere folgen. Der Judoclub Großräschen hatte für sein Turnier mehr als 180 junge Judokas der U15 und U18 aus vier Bundesländern, dazu eine starke Truppe vom JC Usti nad Laben eingeladen.

Die Farben des TSV 1862 Schildau vertraten Denise Gäbler, Isabell Tippmann, Jessica Treichel, Alexander Jahn sowie Aline Neumann. Im technischen sowie taktischen Verhalten wurde an die Leistungen von der Bezirksmeisterschaft angeknüpft. Denise bestritt wieder sehr souverän ihre Kämpfe, doch durch einen kleinen Strauchler im zweiten Kampf vermasselte sie sich selbst den angestrebten Sieg. So ist es nun mal im Sport, man kann nicht immer der Sieger sein. Bei Isabell konnten deutliche Fortschritte in der Kampfesführung festgestellt werden, insbesondere die bei der Bezirksmeisterschaft aufgetretene Fehlerquotemachte sie vergessen.

Jessica war auch bei diesem Turnier unschlagbar. So marschierte sie von Sieg zu Sieg bis hin zum Finale, hier machte sie mit ihrer Gegnerin aus Jänschwalde kurzen Prozess und fegte sie innerhalb von acht Sekunden von der Tatami. Alexander stellte sich nach überstandener Krankheit und Trainings- und Wettkampfausfall mit guten Leistungen dem Kampfgericht. Noch etwas geschwächt musste er sich im zweiten Kampf geschlagen geben. Doch der Schildauer gab nicht auf und er steigerte sich von Kampf zu Kampf. So entschied er alle weiteren vier Kämpfe klar für sich. Aline, nach langer Verletzungspause wieder im Wettkampfbetrieb, fand noch nicht zu ihrer gewohnten Leistung. Dennoch erkämpfte sie eine Goldmedaille.

Platzierungen – 1. Platz: Aline Neumann, Jessica Treichel; – 2. Platz: Denise Gäbler; – 3. Platz: Isabell Tippmann, Alexander Jahn