TORGAU

Torgau. Am 29. April 2015 legte der Torgauer Stadtrat mit dem Verkauf von knapp sieben Hektar Land den Grundstein für die Ansiedlung einer Pilzfabrik, für die in dieser Woche im Welsauer Weg der Spatenstich erfolgte. Doch schon deutlich früher wurde der Millionen-Deal von der damaligen Oberbürgermeisterin eingefädelt. Im Gespräch mit der Torgauer Zeitung blickt Andrea Staude nochmals auf den Verhandlungsmarathon mit der Greenco Ltd. aus Südkorea zurück. Deren neue Fabrik unter Federführung der Mushroom Park GmbH ist die erste Pilzfarm in Europa. Die Firmenstandorte in den Niederlanden und in Großbritannien sind Verteilerzentren. Der Konzern ist einer der führenden und spezialisierten Hersteller und Lieferanten von Enoki Pilzen, des Braunen Kräuter-Seitlings und weiteren Pilzen weltweit. In Torgau werden künftig Pilzkulturen für den Verkauf im Einzelhandel gezüchtet, geerntet, verpackt und ausgeliefert. Der Braune Kräuter-Seitling zeichnet sich durch ein zartes Aroma aus. Sein Fleisch hat eine steinpilzartige Konsistenz. Der Pilz wird in „Flaschen“ gezüchtet und wird nach einer Reifezeit von etwa 60 Tagen geerntet. Die Ausbeute eines Tages soll mehr als fünf Tonnen betragen. Von Torgau aus soll der Pilz ab April 2018 in Containern nach ganz Europa exportiert werden. Zum Interview mit Andrea Staude geht’s hier: