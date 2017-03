Höfners Hundetoilette

Torgau. Im Zuge der vieldiskutierten Beschlussfassung zur Erhöhung der Hundesteuer hatte Höfner angekündigt, in der Spitalstraße eine Hundetoilette auf eigene Kosten anzubringen. Am Montag war es soweit. Beutelspender und Tonne prangen in auffälligem Grün vor seinem Geschäft. Weitere Geschäftsinhaber, so Höfner, hätten bereits Interesse bekundet, darunter Spielwarenhändler Jörg Loebner aus der Bäckerstraße, Bäckermeister Andreas Bolde (Schlossstraße) und die Parfümerie Riedner aus der Breiten Straße.

Höfner hofft, dass noch mehr seinem Beispiel folgen und das Problem der verdreckten Fußwege so minimiert wird. Aus dem Rathaus habe es zudem geheißen, dass demnächst mit dem Verteilen von Hundekotbeuteln in den Geschäften begonnen werde.