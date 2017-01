Handball mit Rugby-Elementen

Handball. (Bezirksliga/D-Junioren) VfB Torgau – HV Böhlen 24:14 (11:8). Dieses Spiel zeigte wieder mal alle Gesichter unserer VfB-Jungs: Aller 10 Minuten hatte man den Eindruck, eine andere Mannschaft auf dem Parkett zu erleben.



Nach anfänglichem Abtasten und der ewigen Suche nach einem Spielfaden (nur 5 Tore gesamt in 10 Minuten), erkannte man endlich die massiven technischen Schwächen des Gegners und nutzte diese für die erwarteten schnellen Konter. Vor allem Richard Feiste und Cedric Kretzschmar zeigten hier ihre Sprintstärke. Das verschaffte den Torgauern einen beruhigenden Vorsprung.



Der Beginn der zweiten Halbzeit erinnerte eher an eine Rauferei mit Rugby-Elementen, aus der Böhlen vollkommen aufgelöst hervorging. Der Kampfgeist war futsch und selbst die Wutausbrüche des Böhlener Torwarts änderten daran nichts. Im Gegenteil, die Schiedsrichter sahen sich gezwungen, den Torwart ob seiner verbalen und körperlichen Ausraster vom Spielfeld zu nehmen. Ein Novum in dieser Altersklasse und Spielrunde. Die Böhlener gaben sich geschlagen und die Torgauer zogen Tor für Tor davon. Verdient gewann man das Spiel mit immerhin 10-Toren-Vorsprung.



Nächstes Spiel ist kommenden Sonnabend gegen die SG Nordsachsen in der Mehrzweckhalle in Delitzsch (Anpfiff 15 Uhr).

Torgau: Rebecca Zeisig; O. Haedecke (5), C. Kretzschmar (5), P. Schmidt (2), R. Arlt (1), J. Zschiesche (4), K. Schaller (2), C. Hornauer, R. Feiste (4) C. Hamann (1), S. Osselt

Aktuelle Tabelle: 1. SG LVB Leipzig 163:057 10:00 2. SG Leipzig-Mölkau III 82:051 8:00 3. Motor Gohlis Nord Leipzig 110:073 7:03 4. VfB Torgau 93:058 7:03 5. SG Nordsachsen 69:073 4:04 6. SG Lok Wurzen 57:096 2:08 7. HV Böhlen 76:133 0:10 8. TuS Leipzig-Mockau 45:154 0:10