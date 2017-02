Handwerker im Haus

Torgau. Nachdem bereits in der vergangenen Woche die Würth- Niederlassung im Gewerbegebiet Eilenburger Straße offiziell eröffnet worden ist, feierte das Unternehmen nun noch einmal mit regionalen Handwerksbetrieben und Außendienstmitarbeitern die Eröffnung seines Torgauer Standorts.



Neben reichlich Essen und Trinken lockten bis in die Nachmittagsstunden Sonderangebote und Aktionen. Besonders beliebt bei den Besuchern war die Möglichkeit, Zollstöcke mit Namen gravieren zu lassen. Die dazu notwendige Maschine war permanent ausgelastet. Würth bietet in Torgau auf mehr als 400 Quadratmetern ein breites Qualitätssortiment mit mehr als 5000 Artikeln an.