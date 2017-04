Hartenfels verspielt erneut 2:0-Vorsprung

Fußball. Die Situation für die beiden Torgauer Landesklasse-Teams hat sich auch nach dem 22. Spieltag nicht verbessert. Während Elbaue in Sermuth wenigstens noch einen Punkt retten konnte, verspielte Hartenfels im Derby gegen Schildau wie schon in der Vorwoche eine 2:0-Führung. Damit bleiben die Mannschaften aus der Großen Kreisstadt auf den letzten Plätzen, während sich der TSV ein wenig Luft verschaffe konnte.

In der Nordsachsenliga hat Süptitz zwei Punkte auf Tabellenführer Radefeld gut gemacht. Am anderen Ende der Tabelle erkämpfte sich Strelln/Schöna einen weiteren Punkt.



