Hartenfels-Initiativkreis löst sich auf

Torgau. „Unsere Arbeit ist getan. Das Schloss ist saniert, seine Vermarktung wird in professionelle Hände gelegt.“ Diese eigentliche Erfolgsmeldung aus dem Mund des Vorsitzenden des Initiativkreises Schloss Hartenfels ist gleichzeitig seine Erklärung für das Aus des Vereins. Frank Kupfer bestätigte gestern auf TZ-Nachfrage einen entsprechenden Vorstandsbeschluss zur Auflösung.



Technisch werde das allerdings noch eine anspruchsvolle Aufgabe, so Kupfer. Deswegen gab sich Kupfers Stellvertreter Dr. Jürgen Herzog gestern auch ein wenig zurückhaltend. „Wie es mit dem Initiativkreis weitergeht, ist noch nicht endgültig geklärt“, teilte der frischgebackene Ehrenamtspreisträger der Stadt Torgau schriftlich mit.



Genauer wurde da schon Frank Kupfer: „Wir haben uns in der Vereinssatzung hohe Hürden für die Auflösung auferlegt. Drei Viertel aller Mitglieder müssen zustimmen“, so der CDU-Politiker gegenüber der Torgauer Zeitung. Nachdem der Verein in den vergangenen 20 Jahren enorme Aktivitäten hinsichtlich des Schlosses entfaltet habe, sei zuletzt nichts mehr passiert, resümiert der Vorsitzende. Aktiv sei nur noch der Vorstand und innerhalb dessen vor allem Manfred Boes gewesen. „Es gab keine neuen Ideen mehr.“ Deshalb habe er sein Amt zur Verfügung gestellt. Boes habe daraufhin zwar Interesse signalisiert, diesen Posten zu übernehmen. Allerdings sei er auf der Suche nach Unterstützung im Vorstand nicht fündig geworden.



Die Enttäuschung darüber war Manfred Boes selbst gestern noch anzumerken, obgleich schon am 15. November des vergangenen Jahres (!) auf einer Vorstandssitzung über die Zukunft des Vereins abgestimmt wurde. Dabei war mit 3:1 Stimmen für die Auflösung eines Vereins, der wenig später – am 16. Dezember – Geburtstag feierte, gevotet worden. „Mein Vorschlag, den Verein als Vorsitzender weiterzuführen wurde leider abgelehnt. Ich habe in meinem Leben die Realität immer akzeptiert und wollte mich nicht daran beteiligen, diesen großartigen Zusammenschluss mit zu Grabe zu tragen. Also habe ich mit einer geprüften Kasse sowie einem Übergabeprotokoll die Niederlegung meines Vorstandsmandats und den Austritt zum 20. Jahrestag erklärt“, blickte Boes, der nach eigener Aussage am 2. Januar schriftlich aufgefordert worden ist, seinen Schlüssel fürs Schloss zurückzugeben, noch einmal zurück.



Sein Weg für Schloss Hartenfels sei hiermit aber noch längst nicht beendet. „Aufgeben, wie schreibt man das? Immer wenn es richtig weh tut, auch das habe ich gelernt, heißt es nachzudenken und geduldig zu sein. Es gibt immer einen anderen Weg – gerade jetzt, wo es Entwicklungen für Schloss Hartenfels gibt, die einem Sorgen machen können, werde ich aufmerksam in meinen Beobachtungen sein.“ Und für diese nehme er sich nach wie vor Zeit und Raum.