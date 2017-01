Hartenfelser hinterließen einen starken Eindruck

Fußball. Vergangenen Samstag startete der SC Hartenfels 04 mit dem D-Junioren-Turnier seine diesjährige Hallen-Cup-Serie. Acht Mannschaften wetteiferten um die Pokale des Torgauer Rotary-Clubs. 18 Spiele waren erforderlich, um Sieger und Platzierte zu ermitteln. 94 Tore wurden dabei erzielt. Für die beiden Halbfinalspiele setzen sich am Ende die spielstärksten Teams durch, was sich dann auch in den Endspielen noch einmal zeigte. Die zahlreich erschienenen Zuschauer feuerten ihre Teams lautstark an, auch tolle Aktionen des Gegners wurden mit Beifall honoriert.



Im Finale noch einmal toller Einsatz des Gastgebers, kurz vor der Schlusssirene der Ausgleich. So musste ein 9-Meter-Schießen über den Pokalsieg einscheiden.

Hier hatten die Hallenser die besseren Nerven und nahmen den Pokal aus den Händen von Cornelia König freudestrahlend entgegen. Aber auch die restlichen Mannschaften trugen zum guten Gelingen des Turniers bei.



Ergebnisse: Torgau – HFC 0:2, Schenkenberg – Chemnitz 0:6, Riesa – Oschatz 2:0, MoGoNo – Grimma 7:1, Torgau – Schenkenberg 6:1, HFC – Chemnitz 6:0, Riesa – MoGoNo 5:1, Oschatz – Grimma 6:2, Chemnitz – Torgau 2:2, Schenkenberg – HFC 0:8, Grimma – Riesa 1:5, MoGoNo – Oschatz 0:3

Halbfinale: Hallescher FC – Oschatz 6:0, Riesa – Torgau 1:2 n. 9 Meter (1:1)

um Platz 7: Schenkenberg – Grimma 6:0

um Platz 5: Fort. Chemnitz – MoGoNo 10:0

um Platz 3: Oschatz – Riesa 0:5

Finale: Hallescher FC – Hartenfels Torgau 2:1 n. 9m (1:1)



Endstand:

1. Hallescher FC.

2. SC Hartenfels 04 Torgau

3. BSH Stahl Riesa

4. FSV Oschatz

5. Furtuna Chemnitz

6. MoGoNo Leipzig

7. Conc. Schenkenberg

8. FC Grimma



Bester Torwart: Jonas Alf (Hartenfels Torgau)

Bester Torschütze: Maurice May (Hallerscher FC)

Torgau: J. Alf; J.-L. Haß (2 Tore), M. Schlesinger, Fr. Burkhardt (2), J. Reichelt, L. Wetzer (2), N. Brion (3), N. Kaminski (1), N. Litka