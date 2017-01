Hartenfelser rockten die Stadthalle

Fussball. Am Donnerstagnachmittag fand im Rahmen des Hallen-Cups des FSV Elbaue Torgau in der Stadthalle Belgern das Turnier der U13 (D-Junioren) mit 12 Mannschaften statt.

Fussball. Am Donnerstagnachmittag fand im Rahmen des Hallen-Cups des FSV Elbaue Torgau in der Stadthalle Belgern das Turnier der U13 (D-Junioren) mit 12 Mannschaften statt. Gespielt wurde um die Pokale und Preise des Turniersponsors New Sportline Vereinsausstatter Thomas Münch aus Oschatz.

In einem sehr fairen und bestens organisierten Turnier regierte die Spannung. Der spätere Turniersieger SC Hartenfels Torgau wäre nach einem 2:0 Rückstand im letzten Vorrundenspiel gegen Blau-Weiß Leipzig beinahe in der Vorrunde gescheitert. Doch mit einem fulminanten Endspurt gelang dank des Treffers von Luca Wetzer mit dem Schlusspfiff noch der 2:2 Ausgleich, der das Erreichen des Halbfinals für Torgau und das Aus für Blau-Weiß Leipzig bedeutete. Offensivstark präsentierten sich die SpG Heiderand aus Bad Schmiedeberg und Pretzsch. Lohn für den guten Fußball war Platz 2 und ebenfalls das Halbfinale.

In der anderen Vorrundenstaffel scheiterte Gastgeber Elbaue Torgau/Belgern I trotz guter Turnierleistung an der sehr starken Konkurrenz aus Sandersdorf und Berlin Lichtenberg.



Vorrunde – Gruppe A: Thekla/Plaußig – Mölkau 1:3, Mühlberg – Sandersdorf 1:6, Elbaue/Belgern – Lichtenberg 0:3, Thekla/Plaußig – Mühlberg 2:1, Mölkau – Lichtenberg 1:4, Sandersdorf – Elbaue/Belgern 2:0, Mühlberg – Mölkau 0:5, Elbaue/Belgern – Thekla/Plaußig 5:0, Lichtenberg – Sandersdorf 0:2, Mühlberg – Elbaue/Belgern 0:3, Mölkau – Sandersdorf 3:3, Thekla/Plaußig – Lichtenberg 1:4, Elbaue/Belgern – Mölkau 7:1, Lichtenberg – Mühlberg 6:0, Sandersdorf - Thekla/Plaußig 5:0 – Gruppe B: Hartenfels Torgau – Elbaue/Belgern II 2:0, Heiderand – BW Leipzig 3:0, Delitzsch – Althen 2:2, Hartenfels Torgau – Heiderand 5:4, Elbaue/Belgern II – Althen 3:4, BW Leipzig – Delitzsch 2:0, Heiderand – Elbaue/Belgern II 4:1, Delitzsch – Hartenfels Torgau 2:3, Althen – BW Leipzig 0:3, Heiderand – Delitzsch 3:1, Elbaue/Belgern II – BW Leipzig 1:5, Hartenfels Torgau – Althen 4:0, Delitzsch – Elbaue/Belgern II 0:0, Althen – Heiderand 0:4, BW Leipzig – Hartenfels 2:2;

Halbfinale: Sandersdorf – Heiderand 3:1, Lichtenberg – Hartenfels Torgau 2:3 nach 9 Meter (1:1)

um Platz 11: Mühlberg – Elbaue/Belgern II 0:1

um Platz 7: Thekla/Plaußig – Delitzsch 3:1

um Platz 7: Mölkau - Althen 3:1

um Platz 5: Elbaue/Belgern – BW Leipzig 2:1

um Platz 3: SpG Heiderand – SV Lichtenberg 47 2:3

Finale: Sandersdorf – Hartenfels Torgau 0:1



Endstand:

01. SC Hartenfels Torgau 04

02. SG Union Sandersdorf

03. SV Lichtenberg 47

04. SpG Heiderand

05. SpG Elbaue Torgau/Belgern I

06. VfK Blau-Weiß 1892 Leipzig

07. SV Mölkau 04

08. SV Althen 90

09. SpG Thekla/Plaußig

10. ESV Delitzsch

11. SpG Elbaue Torgau/Belgern II

12. SV Empor Mühlberg



Sonderpokal Bester Torhüter: Tim Fritzsche (Elbaue Torgau/Belgern II)

Sonderpokal Bester Torschütze: Tristan Keick (SpG Heiderand) – 11 Toren

Hartenfels Torgau mit: M. Schmidt, D. Bunde, F. Burkhardt (6), J. Reichelt, F. Schmolke (1), L. Wetzer (6), N. Brion (4), N. Kaminski (1), T. Kadura ;

Elbaue Torgau/Belgern mit: J. Josch (2), M. Thieme, L. Jäger (1), L. Fiedler (7), M. Näke (2), C. Oppermann, B. Mertig (1), M. Nebel (1);

Elbaue Torgau/Belgern II mit: T. Fritzsche, N. Teiche (1), M. Nerche (2), K. Thomas, A. Jäger, T. Schuller (2), T. Leuschner, L. Schmidt