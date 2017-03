Hauruck-Aktion geglückt

Rückblick: Es ist der 6. Februar, früh morgens um 7 Uhr. Bei Heidi Hallek, der Vorsitzenden des Wildschützer Heimatvereins, klingelt das Telefon. „Dran war Bürgermeister Peter Klepel. Er hat mir gesagt, dass es morgen früh losgeht.“ Weil es draußen kalt und demensprechend weniger zu tun war. Geplant waren die Ausbesserung des Fußbodens und Malerarbeiten. Schnell also noch eine kurze Bauplanung und am nächsten Tag konnten die ersten beiden Gemeindearbeiter loslegen. Ausräumen, ordentlich durchheizen, damit die Wände austrocknen, dann noch bereits geplante Veranstaltungen wie den Seniorenfasching absagen. Das alles lag nun plötzlich in den Händen von Heidi Hallek.

„Ich war stiller Baubegleiter“, sagt sie. „Und irgendjemand musste da für gute Laune auf der Baustelle sorgen mit Kaffee und Kuchen.“ Als dann am 8. Februar die eigentlichen Arbeiten mit dem Abreißen der alten Wandtapete begannen, wurde schnell klar, dass alles nicht so einfach wird, wie gedacht. „Mit der Tapete kamen auch Teile vom Putz mit von der Wand.“ Es zeigte sich, dass die Probleme der alten Schule mit ein bisschen Farbe nicht zu lösen waren. „Zwischendurch hatten wir sogar mit Stromausfällen zu kämpfen.“

Und so geriet das große Ziel, den Raum rechtzeitig zur Krokusblüte für die Kaffeestube wieder flott zu haben, in weite Ferne. Verstärkung musste also her, und so war teilweise das komplette Team der Mockrehnaer Gemeindearbeiter vor Ort. Jeden Tag wurde gearbeitet. „Natürlich hatten wir keine Priorität, wenn beispielsweise irgendwas am Kindergarten war, dann mussten die Leute natürlich weg. Aber sobald wieder Zeit war, kamen sie zu uns zurück“, freut sich Hallek über das Engagement der fleißigen Helfer. „Und das auch noch in der Ferienzeit.“ Das hätte auch zum Problem für die Firmen werden können, die an den Arbeiten beteiligt waren. „Aber die haben selbst so kurzfristig noch Zeit für uns gefunden. Ein ganz großes Dankeschön deswegen an die Firmen Elektro-Haupt, Goldammer, Donath + Donath und den Ofensetzer Weber.“

Und so kam es, dass am 2. März der Fußboden verlegt werden konnte. „Ein komplett neuer – und ich durfte mir den sogar aussuchen“, so Heidi Hallek. Denn das Wichtigste war, dass Bürgermeister Klepel das Geld für die Arbeiten noch spontan in den 2017er Haushalt einbringen konnte. Nachdem dann also der neue Boden verlegt war, musste nur noch eingeräumt werden. „Und auch dabei halfen alle mit. Ich bin so glücklich“, freut sich die Vereinsvorsitzende. Denn nun konnte sogar die „Generalprobe“ für die Kaffeestube zur Krokusblüte, der Seniorennachmittag zum Frauentag, gestern noch zur Zufriedenheit alle über die Bühne gehen.