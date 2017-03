Haushaltsentwurf bestätigt

Mockrehna. Der Gemeinderat hat am Dienstagabend den Entwurf zum ersten Doppelhaushalt in der Geschichte von Mockrehna einstimmig und ohne große Diskussionen bestätigt.

Damit wird das Zahlenwerk für 2017 und 2018 ab nächstem Montag eine Woche lang zur öffentlichen Einsichtnahme in der Gemeindeverwaltung ausgelegt. „Ich denke, mit diesem Haushalt kommen wir weiter voran“, sagte Bürgermeister Peter Klepel, der seinen Räten und seiner Verwaltung für die gute Zusammenarbeit dankte. „Wir gehen davon aus, dass er ohne Probleme genehmigungsfähig ist.“

Größtes Problem bei der Zusammenstellung eines Haushaltes, der die Gemeinde nicht zum Stillstand zwingt, waren die stark sinkenden Schlüsselzuweisungen. „So etwas habe ich in meiner Zeit in der Kämmerei noch nicht erlebt“, sagte deshalb auch Gisela Loose, die hauptverantwortlich für den Entwurf ist. Von rund 1,5 Millionen Euro, die Mockrehna noch in 2016 bekam, fällt der Wert für 2017 um rund 40 Prozent auf rund 890 000 Euro aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen. Auch im Folgejahr gibt es nur knapp 920 000 Euro.

Ansonsen lebt die Gemeinde in erster Linie von etwa 640 000 Euro (2018: 670 000 Euro) Kita-Zuschüssen vom Land, Geld für Straßen und Instandhaltungen (2017: 370 000; 2018: 220 000) und fünfstelligen Summen aus Zuweisungen für Ganztagsangebote, Feuerwehr, Bundesfreiwilligendienste und die Erstattung von Gemeindeanteilen für Kitas. Hinzu kommen die Steuereinnahmen, die in beiden Jahren etwas mehr als 50 Prozent der Erträge ausmachen, die durch die Gemeinde erzielt werden.

Auf der anderen Seite sind es auch knapp 50 Prozent aller Ausgaben, die auf Personalkosten zurückzuführen sind. Den zweiten großen Punkt für Aufwendungen stellen Unterhaltungs- und Betriebskosten für die Einrichtungen der Gemeinde – hauptsächlich Kitas und Schulen – sowie Straßeninstandsetzungen dar.

Und dann sind da noch die Investitionen. Für 2017 stehen in Mockrehna die Sanierung der Gemeindeverwaltung sowie des Gutshofes und ein neuer Gehweg an der B 87 vor der Alfra mit je mehr als 200 000 Euro auf dem Plan.

Die Nebenanlagen der Kreisstraße in Klitzschen, die gerade gebaut wird, kostet die Gemeinde rund 140 000 Euro. Viel Geld fließt auch in die Erneuerung der Kita-Spielplätze in Langenreichenbach und Mockrehna. In 2018 sind die Nebenanlagen der Strellner Kreisstraße der größte Kostenpunkt (480 000). Auch die Feuerwehr kommt dann wieder besser weg (insgesamt rund 140 000). Alle diese Maßnahmen sind jedoch zu großen Teilen förderfähig.