Heimatpreis wird zum 25. Mal verliehen

Torgau. Bereits zum 25. Mal wird in diesem Jahr der Heimatpreis verliehen. Dies geschieht stets in den Kategorien Kultur, Natur und Heimatgeschichte.

Anfang Februar 1993 wandte der Verleger der Torgauer Zeitung (damals noch „Neues Torgauer Kreisblatt“), Benno Kittler, in einem Schreiben mit dieser Idee an die damalige Landrätin Burgunde Tomczak. Darin verwies er darauf, dass in den letzten 40 Jahren sehr wenig für die Pflege des Heimatgedankens getan wurde und dieser auch nicht an die jeweils folgende Generation weitergegeben wurde. Dabei hätten zahlreiche Bürger in aller Stille und mit großem Engagement solche Gedanken geflegt und aktiv umgesetzt.

Dies transparent zu machen, engagierte Bürger für ihr heimatverbundenes Wirken zu ehren, dass sollte förderhin mit der Stiftung eines Heimatpreises geschehen. Die Anregung lautete, jährlich in den Sparten Geschichte, Kultur und Natur einen solchen Heimatpreis zu verleihen. Dieser sollte in Form eines Sachgeschenkes und einer Prämie von 2000 DM (später 1000 Euro) dotiert werden. Eine entsprechende Urkunde sowie eine Laudatio würdigt das gezeigte ehrenamtliche Engagement in den genannten Bereichen. Eine Jury entscheidet schließlich über die Vergabe , nach dem die unterschiedlichsten Vorschläge von Vereinen, Organisationen, Kommunen und Einzelpersonen bei einer Notarin eingegangen sind.

Diese Idee fiel auf fruchtbaren Boden. Neben dem Landratsamt konnte auch die einstige Kreissparkasse (heute Sparkasse Leipzig) als Stifter gewonnen werden. So verfügte das damalige „Neue Torgauer Kreisblatt“ über zwei starke Partner, die ebenfalls regional tief verwurzelt waren und sind. Folgerichtig konnte bereist noch im Frühjahr 1993 zum ersten Mal der Heimatpreis (für 1992) vergeben werden.

Die ersten Preisträger waren Horst Trampeli (Geschichte) und Dr. Ludwig Schellhammer (Natur). Inzwischen wurde der Heimatpreis an insgesamt 82 Personen bzw. Vereinigungen verliehen. Auf der Homepage der Torgauer Zeitung unter www.torgauerzeitung.com findet man unter dem Schlagwort Heimatpreis Torgau-Oschatz eine Auflistung aller bisherigen Heimatpreisträger.

Aktuell sucht die Torgauer Zeitung mit ihren Partnern Vorschläge für den Heimatpreis 2016.