Heimatpreis wird zum 25. Mal verliehen

Freitag, 7. April 2017

Von Nick Leukhardt

Torgau. Ein ganz besonderes Jubiläum wird in Torgau am kommenden Samstag, 8. April, begangen. Bereits zum 25. Mal wird an diesem Tag der Heimatpreis an drei ehrenamtlich engagierte Bürger verliehen, die sich um die Bewahrung der regionalen Geschichte, Kultur und Umwelt einsetzen, verliehen.