Helene Fischer gewinnt in Köllitsch

Köllitsch. Das war ja klar: Als der Name einer Erstplatzierten durch die Multifunktionshalle schallte, ging das große Grinsen los. Und mehr noch. Für einen kurzen Augenblick summte „Atemlos“ durch die Reihen der Anwesenden: Helene Fischer zeigte am Mittwoch in Köllitsch vor allem der männlichen Konkurrenz, was eine Harke ist.

Und das darf man getrost wörtlich nehmen. Denn die junge Dame holte sich beim Landesfinale der sächsischen Landjugend im Köllitscher Lehr- und Versuchsgut den ersten Platz in der Sparte Landwirtschaft I (Auszubildende).

Und ja, auch Ondrej Kunze, Chef des Lehr- und Versuchsguts, musste angesichts der Namensgleichheit mit dem Schlagerstern schmunzeln, gleichwohl er alle Teilnehmer für deren Leistungen lobte. So habe es in seinen Augen neben den verdienten Siegern am Mittwoch eigentlich nur Gewinner gegeben. Denn die 36 Teilnehmer hatten sich allesamt in zehn regionalen Ausscheiden für das große Finale in Köllitsch qualifizieren müssen.

Und dieses, das zum ersten Mal bei leichtem Flockenwirbel ausgetragen wurde, war bestens vorbereitet. Auch wenn die Prüfungsaufgaben den jungen Frauen und Männern alles abverlagten – die Rahmenbedingungen waren top. Allein das Lehr- und Versuchsgut stellte ein Dutzend Fachleute, die die angehenden Tier- und Landwirte prüften – sei es beim schwierigen Traktor-Fahren durch einen Hindernisparcours oder beim Vorbereiten der Melkarbeiten. Letzteres fand übrigens in der alten Milchkuh-Lehrwerkstatt statt, die nun doch einen Nachfolger bekommen wird.

Wann es so weit sein wird, vermochte Ondrej Kunze indes noch nicht zu sagen. Nachdem bereits im Jahre 2014 bei einer großangeleten Pressekonferenz ein Hightech-Modell vorgestellt wurde (Stichwort Windkanal), wanderten die Pläne erst einmal die Schublade. Nun also ein neuer, vielversprechender Anlauf. Weniger Hightech, vor allem bei der Dachform, dafür aber alles auf das Thema Ausbildung ausgerichtet, betonte Kunze.

ERGEBNISSE

Sparte Landwirtschaft I

(Auszubildende)

1. Platz Helene Fischer 79,8 Punkte (Bauernland AG)

2. Platz Robert Bennewitz 77,3 Punkte (Hofgut Weißig)

3. Platz Domenic Schirmer 76,1 Punkte (Wirtschaftshof Sachsenland Röhrsdorf/Wittgensdorf e.G.)



Sparte Landwirtschaft II

(Fachschüler)

1. Platz Sebastian Uhlig (LTZ Chemnitz) & Rico Wolf (Kilianihof Hartmut Böhner) 82,3 Punkte

2. Platz Phillip Scharf (Agrargenossenschaft Rodau e.G.) & Phillip Schöniger (Schöniger GbR Ellefeld) 79,4 Punkte

3. Platz Andreas Winzi (Kaschwitzer Agrar- und Beteiligungs GmbH) & Frank Zschornack (MKH Agrar Produkte GmbH Wittichenau ) 65,1 Punkte



Sparte Tierwirtschaft

(Auszubildende)

1. Platz Erika Schreiber 82 Punkte (Lehr- und Versuchsgut Oberholz der Universität Leipzig)

2. Platz Erzsèbet Guzran 77,8 Punkte (Spreer Agrar und Service GmbH)

3. Platz Jessica Kutzner 74,4 Punkte (Agrargenossenschaft Skäßchen e.G.)