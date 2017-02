Heu, Heu, Heu

Elsnig/Vogelgesang. Donnerstagnacht, gegen 23.35 Uhr, versuchte ein 64-Jähriger, zwei Heuballen, die er sehr wahrscheinlich „weggefunden“ hatte, nach Hause zu bringen.

Laut Polizei transportierte er das trockene und in Rundballen gepresste Gras mit einem einem Skoda Oktavia und Anhänger Richtung Heim und Hof. Doch auf der Bundesstraße 182, in Vogelgesang, fuhr er einer Polizeistreife geradewegs in die Arme. Zwar versuchte er, sich der Aufmerksamkeit der Polizisten durch zügiges Abbiegen in die Straße des Friedens zu entziehen, doch das Rücklicht seines Anhängers machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Da es nicht leuchtete, wurde er kurzerhand angehalten und kontrolliert.

Der 64-Jährige, der aus dem Auto stieg, war den Polizisten schon wohlbekannt. In der Vergangenheit machte er als Heuballendieb mehrfach Bekanntschaft mit den Gesetzeshütern. Kurzerhand wurde das Gespann samt der beiden Ballen – deren Herkunft der Mann nicht nennen wollte – beschlagnahmt und auf dem Hof des zuständigen Reviers abgestellt. Solange, bis der rechtmäßige Eigentümer ausfindig gemacht ist, werden Anhänger und Heuballen dort verwahrt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls dauern an.

Nun sucht die Polizei diejenige Firma oder Privatperson, der zwei solcher Rundballen fehlen könnte.