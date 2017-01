Heute ab 12 Uhr fliegen im Volkshaus die Bälle

Die 1. Damenmannschaft vom TSV 1862 Schildau trifft auf den TSG Markkleeberg und erneut auf TV Vater Jahn Burgstädt.

In der ersten Begegnung (Start 12 Uhr) müssen sich die Schildauerinnen gegen die Markkleeberger beweisen. In dieser Saison treffen sie erstmalig aufeinander. Somit sind keine Schwächen und Stärken der Gegner bekannt und die TSV-Damen sollten von Anfang an aufmerksam spielen und das Zepter nicht aus der Hand geben. Die Markkleeberger Mädels sollten trotz eines 7. Platzes in der Tabelle nicht unterschätzt und mit konzentrierter Spielweise drei Punkte eingeholt werden.

Im zweiten Spiel des Tages geht es wieder gegen die Burgstädterinnen, die letztes Wochenende mit einem knappen, hart umkämpften, aber absolut verdienten 3:2-Auswärtssieg bezwungen wurden. Nach einer Spielpause muss die TSV-Sechs nochmals alle Kräfte sammeln und die Konzentration hochhalten, damit sie dem Widerstand der immer noch Erstplatzierten gewappnet sind.

Die Schildauerinnen sind am heutigen Heimspieltag personell besser aufgestellt und sind hochmotiviert, den zahlreichen Gästen und Zuschauern aus Nah und Fern zwei siegreiche Spiele zu präsentieren. Durch starken Zusammenhalt, hohe Motivation und jede Menge Spaß sollten zwei Siege drin sein.



Aktuelle Tabelle: 1. TV Vater Jahn Burgstädt 10 27:15 22 2. Fortschritt Lichtenstein II 8 21:12 18 3. TSV 1862 Schildau 9 20:17 15 4. SV Reudnitz 9 18:16 14 5. SV Germania Hormersdorf 9 17:18 12 6. SG Mauersberg 10 18:23 12 7. TSG Markkleeberg von 1903 8 16:19 10 8. L.E. Volleys II 7 13:17 09 9. 1. VV Freiberg 10 13:26 08