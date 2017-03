Hier könnte einmal der Elbe Day Einzug halten

Voll des Lobes waren die, die vor wenigen Tagen im Torgauer Rathaus die Entwürfe für ein angedachtes Elbe-Day- Begegnungszentrum in Augenschein nahmen. Fünf HTW-Studenten aus Dresden hatten innerhalb von knapp zwei Stunden ihre Vorstellungen zur Zukunft des ehemaligen Autohauses am Oberhafentor ausführlich erläutert.

Torgau. Voll des Lobes waren die, die vor wenigen Tagen im Torgauer Rathaus die Entwürfe für ein angedachtes Elbe-Day- Begegnungszentrum in Augenschein nahmen. Fünf HTW-Studenten aus Dresden hatten innerhalb von knapp zwei Stunden ihre Vorstellungen zur Zukunft des ehemaligen Autohauses am Oberhafentor ausführlich erläutert.



Für eine Überraschung sorgte schließlich Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU), die im Anschluss die anwesenden Stadträte bat, sich in den Fraktionen damit auseinanderzusetzen, um sich auf einen Favoriten verständigen zu können. Die Studenten wurden von dem HTW-Lehrbeauftragten Matthias Horst und Prof. Dr. Mary Pepchinski begleitet. Für die angehenden Architekten war es das erste Mal, dass ihre Arbeiten einen derart praktischen Nutzen bekommen. Horst gab den Stadträten mit auf den Weg, dass sie mit allen fünf Entwürfen eine gute Entscheidungsgrundlage hätten. Bei der Vorstellung spielten Baukosten erst einmal keine Rolle, zumal die Stadt anstrebt, verschiedene Partner hierfür mit ins Boot zu holen.



Den Link zum Download finden Sie unten stehend.